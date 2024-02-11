我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛新年遊行萬人同樂 霍楚中文拜年

看好紐約共享車位市場 華青創業搶攻大餅

社工魂32年如一 林月琴盼速推兒少議題

文／劉懿萱
林月琴小檔案
林月琴小檔案

民進黨不分區立委排名第一的林月琴，32年來長期投入兒少相關非營利組織，社工魂始終如一。林獲社福團體推薦加入立委陣容，可發揮兒少關懷，林月琴說「這時間點剛剛好」，長照3.0、身障法案持續布建，必須關注下一代身心健康，盼進入衛環委員會，加速推動托育服務專法、兒權法、學生輔導法、少年矯正學校條例及18歲公民權等。

林月琴出生苗栗，父母分別是新竹、桃園客家人。她能說流利客語，到新竹、苗栗輔選時，能用客語助講，很能打動客家鄉親的心。素人進軍政壇，林月琴直言，當社工師時期很抗拒當管理階層，喜歡直接服務、幫助個案。

林月琴表示，當年政府在修「社會救助法」時，有學者感嘆說，服務個案雖能幫弱勢婦女找到資源，但問題沒有解決，最好的解方還是政策，她期許自己成為更有力量的人，陸續接下靖娟文教基金會執行長、台灣少年權益與福利聯盟理事長、台北市社工師公會理事長以及擔任公民參與媒體改造聯盟召集人，是名副其實的大忙人，多了立委角色，手邊工作如何交接、延續是一大考驗。

民進黨每屆不分區名單固定有社福背景人士入選，2008年是關心身障權益的陳節如、2016年是投入長照領域的吳玉琴接棒，林月琴說，少子化影響下，兒少議題更棘手，包括人際互動疏離、婚姻及家庭觀念轉變等，長照3.0逐漸上軌道，社會已走到下一代問題，盼進入立院能加速推動兒少相關議題，不會辜負社會及社福界期待。

林和丈夫育有一對兒女，她工作忙，很早就放手訓練兒女能自立，讓她投入公共服務更無後顧之憂，她和丈夫、孩子會開家庭會議，相互推薦書籍、電影，家人間凝聚力強。

長照 民進黨 福利

上一則

疫後歸鄉拾零

延伸閱讀

賀瓏道歉 反酸民進黨「最關心身障、2028會盡力輔選」

賀瓏道歉 反酸民進黨「最關心身障、2028會盡力輔選」
涉嘲身障 中國網紅道歉 反諷赴台後「應歌頌民進黨」

涉嘲身障 中國網紅道歉 反諷赴台後「應歌頌民進黨」
新聞評論／王志安不應歧視身障 但綠營不只歧視身障

新聞評論／王志安不應歧視身障 但綠營不只歧視身障
民眾黨內訌? 謝立功嗆黃珊珊：柯得票未達前二應辭立委

民眾黨內訌? 謝立功嗆黃珊珊：柯得票未達前二應辭立委

熱門新聞

爸爸不認得我了

2024-02-05 01:01
圖∕李進文

我已經不再是那個曾經

2024-02-04 01:01
秦孝儀落款書法字畫，目視有部分破損，落款是否該人真品請自行判斷，士林分署不負保證責任。（圖／士林分署提供）

前立委李慶華豪宅收藏將拍賣 包含秦孝儀送李煥祝壽墨寶

2024-02-05 03:46
疫情過去後，許多人提起大大小小的行李，迫不及待返鄉看看。（本報系資料照片）

返鄉二三事

2024-02-07 01:02
義大利維蘇威火山2000年前爆發，燒焦了一些古卷。3名研究員利用人工智慧將留存至今的古卷解讀出2000個以上的希臘字母，因此獲得70萬美元獎金。（路透）

3人團隊用AI解讀2000年前燒焦古卷 獲頒70萬美元

2024-02-06 02:10

電話詐騙

2024-02-06 01:00

超人氣

更多 >
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？
足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫