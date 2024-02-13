把永續美妝變日常 綠藤創辦人廖怡雯掀保養的減法實驗

綠藤永續長廖怡雯。(記者林俊良／攝影)

近年永續概念盛行，「純淨保養（Clean Beauty）」成為美妝保養市場的主流之一，綠藤更是在眾多台灣外品牌之中，成為台灣永續美妝第一聯想品牌。綠藤共同創辦人暨永續長廖怡雯表示，綠藤在2022年正式發展為多品牌企業，同時也透過這三個品牌回應綠藤存在的理由，讓更多永續選擇，在生活中發芽。

綠藤創業的起點在桃園農場，首創活體芽苗，希望讓更多真實營養回到餐桌。之後，進入美妝保養業，藉由品牌「綠藤生機」提供「減法為先」的純淨保養及洗沐產品，初期以電商 通路培養客群，之後又進軍實體通路，透過虛實整合創下高回購率。

虛實整合 創下高回購率

2022年則推出純淨香氛品牌「auscentic（奧森青）」，以嶄新的「微香」型態、100%天然來源、全成分透明揭露，取得消費者認同，去年迎來業績爆發性成長。

綠藤團隊最早以芽苗起家，雖然有個不錯的起點，但一直卡在生產技術難以規模化，不論是良率還是產能，都有不少困難和瓶頸。直到2020起與日本 生鮮領導品牌「村上農園」進行跨海技術合作，在「村上農園」協助下，改建農場、重新種植，2022年正式推出生鮮品牌「一寸鮮」，推出「三日苗・超級青花椰苗」。

「村上農園」在日本擁有10個生產基地的村上農園，年營收已達百億日圓規模，與「村上農園」的合作，廖怡雯形容，這是一場長達5年的面試，日本企業選擇合作對象十分謹慎，透過雙方不斷往來、相互參觀農場進行交流，在相同的理念下，終於贏得對方信任，簽下20年合作長約。

雖然從芽苗起家，但綠藤目前營收貢獻占比最高來自美妝保養，近年永續概念盛行，「純淨保養」成為美妝保養市場的主流之一，包括2019年資生堂收購Drunk Elephant、2021年萊雅宣告收購Youth to the People，顯示近兩年來主流美妝集團皆看好純淨趨勢。根據估算，2027年純淨市場估值將達115億美元，較2020年成長12.7%，是不可忽視的世界趨勢。

廖怡雯說：「我們觀察到這幾年美妝品牌在消費者意識帶動下，逐漸和ESG接軌，尤其是對環境的要求，而綠藤的品牌理念一開始就認為，永續和美不應該是二選一，所以從配方成分的選用，到各式包材的選擇，都領先把永續循環概念融入產品，這也成為綠藤最大的競爭優勢。」

跨足香氛 打響業界名號

有別於市面上多數的美妝保養品總標榜多添加、多效合一，但綠藤卻是以「2減1加」的核心精神和原則進行產品研發。包括減去非必要程序、減去超過2900種非必要成分，加上必要的透明。廖怡雯說明，綠藤從敏感肌出發，再到永續天然純淨，主張保養應該簡單，不需要多步驟，逐漸吸引一群在意生活品質且注重永續的客群，這是我們主力客群的樣貌。

2022年綠藤發展旗下的第三支品牌「auscentic（奧森青）」承襲團隊減法為先的純淨理念，以全天然配方打造100%純精油的香氛，同時也堅持透明揭露。auscentic主要在綠藤的實體門市和專櫃銷售，雖然是新品牌，但成長非常快速，助攻綠藤在台北信義區一級戰區百貨的櫃位，打進去年樓面業績前三名，表現亮眼。

「auscentic（奧森青）」不僅讓原來綠藤的保養品愛用者有更多產品的選擇，甚至幫綠藤帶進一批全新的客人，讓團隊驚喜、振奮。「香氛是非常重視體驗的，auscentic的使命是要讓自然的原貌延續在香氣之中，森林、青草的氣味，可以帶來全然放鬆的感受。」廖怡雯說。

綠藤年營收突破億元後仍持續穩健增加，即便疫情三年亦維持雙位數成長。雖然主力市場在台灣，但綠藤一路在國際市場尋求多元合作，以求將品牌的根基打得更穩。因此不僅是「一寸鮮」和日本的「村上農園」，auscentic的品牌打造、瓶器設計也是和日本團隊合作，而綠藤生機的保養永續成分更是直接和法國實驗室共創，目標走出台灣，往海外市場布局。

她靠兩信念 完成綠夢想

綠藤的三位創辦人，包括執行長鄭涵睿、永續長廖怡雯與一寸鮮品牌負責人許偉哲都是台大財金系畢業，且一畢業就踏入金融圈，分別進入資產管理、保險業、銀行業，商學背景加上喜愛商業，三人皆相信商業所帶來的力量，只是在金融業中感受到的多是商業的虛幻，無法體現到對這個世界實質的正向影響力，因此選擇用創業的方式來改變世界，讓世界變得更好。

廖怡雯說，一路走來，團隊因相信兩件事而能克服低潮、成長茁壯，其一是，相信商業的力量是可以為世界帶來正向的改變，這是14年前三人創業時就一同寫下的信念，時至今日，每個產業都在談永續，企業都在關注如何能對這個世界好一點，也印證我們當初的想法。

其二是，綠藤相信總有更好的方式對待自己，和所生存的環境。

因此旗下產品從成分、配方到瓶器，每個環節都緊扣品牌對純淨理念的堅持。綠藤不僅簡化保養程序、同時捨棄不必要的成分。包材方面，不僅瓶器已進化為100%再生塑膠，保養品的空瓶採用50%的再生玻璃，且100%可回收。

廖怡雯說，我們是先有這樣的信念，而品牌只是載體。因為我們相信商業的正向力量，同時不斷尋找更好的方式，對待自己與環境，進而影響更多的人。

綠藤成立已14年，三位創辦人能夠始終如一的堅持理想與信念，不受業績高低而有所動搖，背後有一個關鍵的靈魂人物林碧霞博士。林博士是鄭涵睿的母親，更是綠藤三位創辦人的精神導師，在她的指導下，綠藤開始種起了芽苗、開始進行無乳液實驗，她以科學家的精神，不斷為更健康生活、更友善的環境而努力。

品項精簡 庫存問題有解

綠藤以「減法為先」的核心精神和原則進行產品研發，承諾2025年達成可信淨零，並提出「1%綠色改變進化論」回應承諾。

同時，綠藤身為讓永續與獲利共存的B型企業，不斷透過與世界合作，用商業的力量將世界推向永續。廖怡雯說，綠藤在此架構下，做到真正的差異化策略，「我們不怕透露自家的商業機密，因為真正的差異化，即便對手知道也學不來。」

廖怡雯說，綠藤生機成立以來，僅推出23種保養品項，相較於同業200、300支產品是常態、幾乎每個月出新品，綠藤一路走來始終堅持少品項策略，因為可以做到更專注，供應鏈也不用一直花時間打庫存，可以把心力更聚焦在包材開發、配方研究，這些對自身與環境更好的事情。

同時，產品一線的推廣銷售人員也可以更深入了解每個品項，與消費者做更深度的溝通，像是有「奇蹟之樹」之稱的辣木，不僅是對抗乾燥氣候和極大溫差的保濕聖品，且綠藤的奇蹟辣木油是台灣第一瓶來自迦納的公平貿易辣木油，這些都需要多面向的和消費者溝通。

有別於一般的美妝保養品牌，綠藤不用乳化劑，只用油和水建構保養的最短路徑。綠藤向消費者提出，如果肌膚嘗試了各種保養品，卻還沒有找到答案，那麼，是否減法才是解答？所以綠藤的產品只有精華液、精華油，看不到任何含乳化劑的產品。

廖怡雯解釋，我們在無乳液實驗中發現，乳化劑對肌膚保養沒有幫助，對環境也並不友善，因此，捨棄這各大保養品牌都必備的品項。同時綠藤全產品線天然來源占比已達98.6%，已然是純淨保養的先行者。

此外，綠藤也是亞洲唯15度蟬聯「對世界最好」環境面向大獎的B型企業，同時也是台灣第三家B型企業。廖怡雯說明，B型企業代表的是Benefit，重視的是收益與環境兼顧達到「共利」，近年來有愈來愈多的國際美妝品牌業者加入B型企業，包括歐舒丹、克蘭詩等，綠藤也加入國際B型企業美妝聯盟，彼此會交流和分享。

議題行銷能力 最大優勢

中華開發資本旗下創新加速基金指出，綠藤以「活芽苗」作為品牌基石，發展「生鮮」、「生活」兩大產品線，並推出保養、洗護等多元產品，相較同業更具品牌印象與獨特性。團隊最大優勢為具議題行銷能力，且藉由D2C的銷售模式，建立與消費者的直接連結，傳達永續生活理念，因此累積不少忠實回購粉絲，成功在台創造上億營收。

創新加速基金自2017年起投資 綠藤。創新加速基金分析，「永續保養」已成為下一世代的美妝保養趨勢。根據台灣2023年美妝品永續意識調查報告顯示，有近三成消費者盡可能購買具永續訴求的保養品，且30歲以下消費者中，更有8%只購買環保包裝、無動物實驗等訴求永續發展的產品。該份調查中，綠藤更獲選為台灣消費者心中「純淨」聲量第一之保養品牌。

創新加速基金指出，藉由獨到的品牌理念，綠藤創造其市場定位並快速成長。公司已從最初在桃園農場成立的三人團隊，快速蛻變為亞洲唯15度蟬聯「對世界最好」大獎的B型企業，更獲國發會成立之國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」遴選為「NEXT BIG指標型新創公司」之殊榮，展現其社會影響力。

綠藤更勇於挑戰多品牌經營，推出高營養活芽菜品牌「一寸鮮Living Inch」，獲得日本村上農園青睞進行合作，同年也創立100%純淨香氛品牌「auscentic（奧森青）」，攜手日本品牌大師村尾隆介團隊設計特色瓶身。創新加速基金認為，與國際夥伴的緊密連結，將有助於增加綠藤在海外市場拓銷的成功機會，成為下一個成長動能。