輔大校長卸任當天被判背信判 江漢聲：爭清白上訴到底

私立輔仁大學校長的江漢聲，被控為開辦輔大診所，涉與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔大違法借貸或發包不必要標案，造成輔大損失650萬元(台幣，下同，約20.6萬美元)。新北地方法院昨依背信及共同背信罪，判處江10月、洪4月、林4月徒刑，均可易科罰金。可上訴。

江漢聲甫卸任校長，他發聲明，對司法不公平判決深感冤屈，不能接受，「名譽是我的生命，為爭一生清白，絕對會上訴到底。」

判決指出，2007年輔大欲成立輔大診所，作為後來的輔大醫院前身，江2012年接任校長，身兼輔大診所管理委員會主任委員，洪男2016年8月起擔任委員會副執行長。

江、洪、林三人明知依私立學校法、輔仁大學捐助章程等規定，學校校產及經費不得借貸給私人；輔大診所管理委員會曾建議變更為「輔大附設診所」，將輔大診所私立醫療機構性質變更為私立學校附屬機構單位，仍不依法規行事。

三人找曾在輔大醫務室服務的詹姓醫師，以診所負責人名義申請醫療機構開業執照，2007至2009年間，以「學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動」等名義，三度巧立名目向輔大借款400萬元作為診所開辦費用，造成輔大財產損失。

2015年起，輔大診所陸續遭國稅局 追繳145萬餘元稅額及罰鍰，輔大會計室多次催討借款，江漢聲等人試圖以輔大資金補足診所上述稅款，並沖銷先前積欠輔大的債務。

合議庭認定，3人共謀虛構輔大委託輔大診所辦理社區關懷活動需求及預算 ，以限制性招標採購委託案，事後護航驗收，款項則由輔大專案及「輔大診所週邊設施」基金支應，使輔大診所藉此取得250萬元不法利益。