黃金拍檔打進70國市場 科盛讓塑膠模具預見未來

科盛董事長許嘉翔（左）、執行長楊文禮。(記者黃義書／攝影)

位於台灣新竹台元科技園區的科盛科技，是全球最大的獨立模流分析軟體供應商，其知名的軟體Moldex3D，是經過理論與參數演算，在電腦上模擬塑膠成型的製程，讓製造業在模具製造之前，找出可能遭遇的問題，並預先解決，也因為這套未卜先知的軟體，讓科盛成為國際大廠依賴的重要合作夥伴。

從樂高積木到半導體封裝，甚至各種消費性、醫療等應用領域，這些材質各異、做工精巧的塑件產品背後都能見到台灣強大的軟實力。

3D模流解決方案 領先全球出擊

科盛成立於1995年，由當時任職於台灣清華大學的張榮語教授、以及學生許嘉翔、楊文禮、蔡銘宏及楊文賢創立，專注於研發自有品牌Moldex3D，為塑膠產業提供專業的射出成型模擬解決方案。

科盛董事長許嘉翔坦言，起初團隊是從學校研究計畫開始發想，不過，隨著計劃結束，教授不捨得讓這項技術止步於此，因此帶著不到十個人的成員出來草創公司。

許嘉翔表示，草創初期，團隊成員除了教授之外，只有我們幾個畢業的同學，大家雖然握有專業技術，但跟外界商用市場仍有一段不小的差距，如何將技術改良到能夠商轉，成為創業最先碰到的一大難題。

許嘉翔表示，雖然當時團隊不斷向市場詳細介紹科盛所能提供的各項服務，包括運用電腦軟體來幫助客戶，簡化工程設計流程，並提早進行工程模擬等，但由於當時背景環境仍處於早期工業階段，外界不僅無法想像「工業軟體」在導入產線後，會用什麼方式來實際應用到產線，也無法想像導入生產流程後，可能會造成什麼影響，大多不敢貿然採用。

2002年堪稱科盛營運一大轉捩點，當時公司領先全球推出首套3D塑膠模流分析解決方案，足以解決傳統2.5D軟體遭遇的不少瓶頸，使得Moldex3D知名度大開，科盛進一步擴大海外經銷布局，帶動公司營運成長。

不過，2008年金融海嘯來襲，全球經濟陷入困境，也讓科盛業績跌到谷底，但該公司堅持不裁員、不減薪，咬牙苦撐，到了年底最末一周，奇蹟居然發生，不少客戶訂單不約而同相繼湧入。科盛內部分析，過去很多企業忙著接單，無暇加強研發，因此趁著市場低迷時，出手採購3D模流分析軟體，加強培育公司的技術實力。

搶搭工業4.0風潮 聚焦三大應用

歷經金融海嘯的震撼教育，科盛也深切體認，缺乏特色的企業，很容易在大浪來襲時被滅頂，也因此更激勵科盛強化研發能力，要塑造出有別於最大競爭對手的差異化特色，奠立Moldex3D品牌的長遠發展根基，畢竟工藝夠深，路才走得久。許嘉翔表示，目前科盛聚焦三大產品與服務策略方向，包括工業4.0智慧製造與數位分身、半導體與電動車╱新能源車的產業應用，以及雲端 大數據Simulation-driven AI 等。

尤其在半導體與電動車╱新能源車應用，許嘉翔看好這是未來十年成長動能最快、價值最高的領域。半導體的重要性自不待言，而電動車/新能源車產業在全球ESG浪潮、特斯拉帶動的風潮下，將是未來5-10年內在汽車產業翻天覆地由油到電的技術革命，新技術的典範轉移，也是科盛未來營運重要驅動力。

許嘉翔表示，工業4.0智慧製造已經是現在進行式，Moldex3D不應該只是模流分析，而是可以以各種形式嵌入客戶設計與製造流程，整個生產製造價值鏈的數位分身（Digital Twin），成為工業4.0的重要智慧推手，這也是科盛累積28年來的競爭力與未來成長基底。

許嘉翔強調，科盛長期致力提供全球企業大廠，各種智慧設計與製造的最佳模擬分析解決方案，在新理論與新技術研發創新方面不遺餘力；旗下所有產品自有率逾95%，且不輕易授權給別人，因此擁有對手難以取代的獨特性。

科盛科技成立初期僅15人的小團隊，由許嘉翔與楊文禮兩人各自負責研發、業務兩大領域，創業維艱，篳路藍縷，成功將科盛旗下專業工業軟體技術導入市場。其後張榮語教授退休後加入科盛擔任執行長，大幅擴充研發與業務人力，更進一步擴大了Moldex3D的影響力與品牌力。2022年許嘉翔與楊文禮接班分任董事長與執行長，提出科盛3.0的願景期能再創高峰。

目前科盛自研的Moldex3D軟體產品已拓展全球五大洲版圖 、打進超過70個國家市場包括亞洲、大陸、日本 、韓國、歐洲、北美等地全球累積5,000多家企業客戶。如今公司已壯大至285人的團隊，是國內少數可外銷授權IP的軟體公司，在全球搶搭工業4.0智慧製造熱潮下，台灣的軟實力成為背後重要推手。

疫情過後全球積極推動自動化、數位化進程，工業4.0正改變「製造業」傳統模式，其關鍵在於智慧製造，整合數位與實體，即「虛實整合系統」。科盛分析，真正的工業4.0精髓在於「可製造性設計」，就是在設計階段，即能預見將來實際的規格、產量、品質與成本，實現這個願景，需要靠紮實的科學原理支撐，而Moldex3D正扮演其中要角。

至於針對近年全球科技業快速發展的雲端運算，許嘉翔形容，雲端領域在未來發展中，絕對可以想像成「石油」一樣的存在，因為AI大數據的技術門檻不高，許多現成工具與套件可以使用，因此關鍵在於數據來源，誰能自這個油礦發掘更多資訊與智慧，誰就能成為未來的油王。

未來科盛的營運重心將聚焦「工業4.0智慧製造與數位分身」、「半導體與電動車/新能源車的產業應用」、「雲端大數據Simulation-driven AI」三大應用，持續專注在模流分析的核心能力，延伸至數位分身、材料大數據，打造更好的產品服務，成為以專業為傲的世界級公司。

IC封裝應用方面，許嘉翔分析，科盛無論在技術還是客戶上都是全球第一，但仍有高成長機會，如晶圓廠結合封裝、異質整合、小晶片的技術發展，使上游的晶圓廠與EDA愈來愈需要封裝模流、散熱變形甚至與電磁的耦合等問題。

不外傳的密技 完勝AI

全球最大的獨立模流分析軟體供應商科盛（Moldex3D）在30年前已發現電腦模擬對工業的重要性，並投入開發，科盛董事長許嘉翔坦言，90年代國內電子產業蓬勃發展，各大廠積極擴廠搶單，拚命搶食製造業大餅，科盛作為最純的軟體公司，瞄準業者在啟動量產前的模擬試產商機，以最先進的真實三維模擬分析技術，提供高品質高效能的模流分析服務，實屬不易。

科盛目前已跨足全球五大洲，涵蓋亞洲、中國、日本、南韓、歐洲、美洲等地，總訂閱會員數5,000家，目前公司對旗下軟體產品，主要提供一次性買斷及訂閱制，每年幾乎逾六成客戶都會選擇續訂，由此可見客戶黏著度已相當高，此外，旗下產品自有率95%以上，不會授權給別人，具有高度獨特性。

許嘉翔透露，公司當初朝向海外擴廠，最先跨出的第一個國家是日本。

科盛執行長楊文禮說，當初科盛進到日本後，有很長一段時間都拿不到任何訂單，他們足足耗費好幾年時間、心力，乘著飛機來回拜訪客戶，基本上每一季、甚至幾個禮拜就要去日本一趟，若有較緊急情況，還會增加往返次數，最後在投入好幾年努力後，終於取得第一張訂單。

面對AI帶來的衝擊跟挑戰，許嘉翔表示，就算是人工智慧技術也是需要足夠的數據，才能跑出較正確的答覆，若沒有充足的數據，就算是AI也無法未卜先知。但由模流分析跑出的分析結果的確可與AI結合，提供更質優的關鍵數據來訓練AI，這也是科盛在推動的simulation-driven AI的意義。

因應未來市場需求成長，許嘉翔表示，科盛無論在台灣或是海外據點，都秉持「找最好的人」，採取「精兵政策」管理，全球目前員工285人，也期待優秀的菁英能加入團隊與科盛一起再創高峰。

數位分身展現智造實力

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，科盛科技（Moldex3D）是台灣模流軟體國產化的先驅。該公司的軟體Moldex3D目前在全球模流軟體市場中排名第二，亞洲排名第一。其成功關鍵因素可追溯至2009年全球金融海嘯，時任董事長暨創辦人張榮語做出重大決策，決定放棄第一代模擬技術，轉向研發下一代3D模擬軟體技術，最終使科盛科技跨足全球五大區域。

饒達仁指出，科盛科技實踐「數位分身」，致力協助智慧製造實現，該公司並擁有全亞洲最大的塑橡膠材料實驗室，凸顯將模擬結果直接應用於現實世界的極致追求。

工研院與科盛科技合作多年，兩者共同致力於研發。工研院以6000名研發人才為支柱，科盛科技有一半的人力成本專注於研發，這種互補的合作模式，也促成科盛參與「智慧機械雲」計畫，將軟體上架雲平台。

饒達仁進一步強調，發展智慧製造是全球製造業的趨勢。在經濟部產業技術司支持下，工研院推動智慧機械雲，自2020年上線以來，機械雲不僅是全球首個針對機械產業的App軟體市集，2022年更得到科盛科技、達梭系統等大廠支持，提供重要的智慧製造設計軟體。

未來，工研院計畫投入生成式AI於智慧製造應用之技術，持續協助製造業者開拓國際市場。期盼工研院與科盛科技能繼續攜手合作，引領前瞻技術，相互輔助，助力業者實現轉型升級。