百億集團接班人 信義王子周耕宇掌舵老房仲邁AI新局

信義房屋創辦人周俊吉長子周耕宇（圖）13歲出國留學，十多年前回台在集團歷練，去年第四季接下大位，開啟周耕宇時代。(記者曾學仁／攝影)

一代人有一代人的征途，一代人有一代人的使命。對周耕宇而言，13歲出國留學，去年接下信義企業集團董事長大印，開始帶領年營收百億、超過四百家直營店及五千多名員工，身為創辦人周俊吉長子，「他有自己的挑戰」，父親周俊吉淡淡地說。

台灣策略管理大師、政大名譽教授司徒達賢回憶，周俊吉、周耕宇分別在30多年前及十多年前，先後都上過「政大企家班」，兩個人的氣質卻有不同，「父親比較喜歡發表意見，就像我們常見的第一代創業家氣質，有想法、有魄力！他（周耕宇）當時剛從國外留學回來，聽得多、講得少，在班上相對安靜」。

周耕宇跟著父母經歷過創業維艱，住頂樓加蓋「屋漏偏逢連夜雨」的歲月，13歲孤身遠赴英國劍橋大學附屬小學求學，在小小一班僅約十多名的各國學生中，背負雙親期待，獨自承擔在英國「學長學弟」制與陌生環境的考驗，有過學長故意寒冬半夜要他離開宿舍處理瑣事，經歷過日夜苦讀，努力克服語言鴻溝與學習落差。

去年10月，信義集團宣布二代接班時，周耕宇被外界冠上「劍橋學霸」光環，但無論求學時身處名校，抑或回國後從基層開始鍛鍊，巨大光輝中，有周耕宇甚少為人所道的勤苦。周俊吉透露，兒子曾說，「自己每一個階段，都在追趕」。

以劍橋為例，周耕宇自小就在那個美麗校園念附小，就會設定考上劍橋的目標，「當你一開始的目標就設定很高、很好，也會面臨很多挫折」，周俊吉說。

周耕宇也透露，父親常言「在組織內只有影響力，沒有絕對的權力，你如果不夠格，做不到那個職位該有的水準，給你再高的位置也沒用」，所以當他決定回台接班，勢必得自基層爬起。

2011年，周耕宇被母親說服放棄美國創業夢，海歸回台從零開始，主動請纓開發困難的新店業務。帶領他的店長回憶，周毫無二代架子，主動寫開發信、樸實地騎機車拜訪客戶、在街頭發傳單，拉著同事練習電話應對，常忙到深夜。

十多年寒暑耕耘，終有機遇。網路世界為他鋪墊契機：在劍橋念物理系與資訊科學、在美國研發過遊戲的周耕宇，愈來愈能發揮所長。2018年他成立信義房屋數據應用發展部，推出多個數位產品，包括線上看屋、智能配案，以ＡＩ配案提升效率，成功讓帶看量、斡旋量提升兩倍以上。

「周董把矽谷 創業經驗帶回來，相信系統開發手法就是拚速度，要『快對』或『快錯』，現在的Ｚ世代同仁，是很習慣的」，信義房屋數位長王獻志說，這正是這個時代需要的經營優勢。

「房地產 事業是一個可長可久的大行業，現在，是他的人生、他的事業，是他要去發揮」，周俊吉說。

去年11月底，信義房屋舉行馬來西亞沙巴飯店動工典禮，首度由周耕宇及弟弟、信義企業集團觀光 旅遊事業群總監周君澔挑大梁，宣布攜手洲際酒店在沙巴蓋五星級飯店，預計三年後開幕；集團積極進行復育的環灘島，也將打造為全球第一座永續旅遊的零碳島。

周耕宇認為，房地產和觀光業都與客戶體驗、資產價值息息相關，他將活用AI提升房仲效率，推動數位轉型。周君澔則承繼父親對地球、社區、永續生活的期待，幫信義做好環保永續和ESG。

如同當年創業有成首重「人和」，周俊吉看孩子接班，認為除數位力、永續力得茁壯，另一挑戰是理念傳承：集團內新舊世代能否兼容並蓄，攜手成長？

場景回到信義集團總部四樓，仿若矽谷新創公司的共享空間，周俊吉在接受本報專訪尾聲來到四樓拍照，卻自謙這裡不是他的主場。他內斂地不再走入辦公區，揮揮手先行離去。周耕宇兄弟的時代，才要開始。