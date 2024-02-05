子樂投資詹偉立破框之舉 再造都市新天際

子樂投資總裁詹偉立以許多創新大膽的想法，投入台灣不動產開發。(記者沈昱嘉／攝影)

子樂投資 總裁詹偉立坐在辦公室裡，窗外可見尚末拆掉外膜的參天建築，隱約已透出翠綠牆面。今年下半年，在天際線已然精彩的台北信義區，全新奢華新地標「The Sky Taipei台北天空塔」將巍然崛起。

對詹偉立來說，這棟大樓不只是他再一次打破遊戲規則，不只是一次集結兩大高端飯店品牌的壯舉，也不只是敢於委託設計師打造出跳脫傳統的外觀，「我們將能改造整個信義區」。

小留學生的華爾街 之夢

如果這是電影，此刻場景倒敘，從光鮮的總裁辦公室回到華爾街，再回到溫哥華，那時的詹偉立才讀完小學，跟父母移民加拿大。

一路念到波士頓大學，畢業後和朋友搞了一個幫人處理庫存的網路公司，沒多久即上市，沒想到「達康潮」太短，未幾就遇上泡沫化，出清股份，剛好付研究所學費。

那時的詹偉立夢想「搬去紐約住，在華爾街上班」，所以選了以財務著稱華爾街各大銀行搶著招募的羅切斯特大學西蒙商學院。九月開學，華爾街十月就第一輪來選走最優秀的人，他被花旗選中了。

後來被公司派往香港 、印度、東京，在花旗最高頭銜是不動產基金東北亞總經理，主管日、韓和台灣三區，管理基金規模達14億美元。

接觸不動產 尋找空間魔力

其實詹偉立出身醫生世家，從小就對建築很有興趣，卻進了金融業，進花旗最初是負責併購業務，主要是能源和電信。後來公司想派他到亞洲做不動產，詹偉立決定試試看：「沒想到這個才是我想要做的事。現在我變成建築師的客戶，他要聽我的想法，好像比小時的夢想更好了。」

這當然是玩笑，但真正打動詹偉立的是，「買一間公司」是抽象概念，看報表看數字，像在excel上玩遊戲，「但走進一個空間，可以給你完全不同的經驗，對我來說，是很magical（神奇）的，那個衝擊完全不一樣」。

鑽研不動產市場多年後，詹偉立觀察，亞洲除了日本、香港、新加坡比較成熟外，大部份都還有待開發。詹偉立對台灣的觀察是：「很成熟的市場，但不動產的管理、建造的想法跟規畫都太落後，所以我看到的是一個機會。」簡單來說，他知道怎麼做一個購物中心或辦公大樓才會成功，但當時台灣大部分還不知道該怎麼做。

詹偉立舉例，和朋友在台灣隨便看一個樓，大家說的是：「假如是我們重新整修後招租，租金可以調到多少多少。」但在新加坡、在香港看不到這種機會，因為當地地產商已經把不動產的價值最大化了。但台灣大部分的不動產不是家族就是保險公司擁有，這才造成開發的保守性。以香港太古廣場為例，明明40幾年了，但一直加值，那棟大樓愈好，就愈能反映到太古本身，但台灣常是大樓租給一個百貨公司，百貨公司再當二房東，營運模式自然不同。

打破遊戲規則的破框之舉

詹偉立與日本基金合作「亞太置地」，回到台灣，以西門町的萬國大樓案一戰成名，他又在2013年創子樂投資，以私募基金模式進行不動產投資，並做出幾件打破遊戲規則的案子。

「萬國大樓改變了西門町，是我們改造了街區整個氛圍。」時任亞太置地總經理的詹偉立深入研究後看好當地潛力，鎖定萬國大樓，買三十幾億，賣六十幾億，這一倍的翻轉不是炒作出來的，而是租金真的成長了一倍，「經濟效益已被轉到最大，但同時又可以改變整個街區，這是特別好玩的地方」。

西門町萬國大樓改造後。(圖／子樂投資提供)

詹偉立將萬國大樓當成平台，找來UNIQLO開大型旗艦店，店租高，但不抽成，品牌自己收帳。這個模式成功了，後來陸續可在各百貨公司看到占據幾層樓、獨立開發票的快時尚品牌。

2013年，詹偉立創立子樂投資，2015年標下信義區A7地標（原中國信託總部大樓），他又做了一件不一樣的事：在別人以停車場養地時，他弄出了貨櫃市集Commune A7，他就是不想把這麼精華的地段拿來做停車場，想做有趣的事。

未來The Sky Taipei 裡Park Hyatt酒店的餐廳。此為電腦合成示意圖。(圖／子樂投資提供) 未來The Sky Taipei 裡安達仕酒店的房間。此為電腦合成示意圖。(圖／子樂投資提供)

詹偉立說：「我覺得下一個非常重要的產業就是酒店、飯店。」子樂投資在新竹有了EPISODE酒店，同樣不循常規。他想的是：「我要做大家都會想來的飯店，我給你的東西比較少，但你會發現房間的空間極好、用的東西都是四季等級。」

信義區欣欣向榮的綠竹筍

這些打破規則的前例，都成了最新A7台北天空塔的基礎，有了過去的經驗，詹偉立「玩」更大。

他與凱悅酒店集團討論後決定，將集團下柏悅（Park Hyatt)和安達仕（Andaz）兩個高端飯店放在同一棟大樓裡，成為亞洲首例，兩者調性不同，吸引不同客群，但營運上共有分享。詹偉立說，凱悅也沒試過這個模式，假如成功，也許會取代掉很多四、五百間房的大飯店。

外觀上，通常摩天大樓很難設計成不像辦公大樓，但詹偉立想要有特色，義大利國寶建築師ACPV ARCHITECTS的Antonio Citterio以及Patricia Viel就帶進不一樣的天際線。Citterio因為吃到台灣竹筍大為驚喜，又得知竹筍步步高升的寓意，便設計出與義大利羅馬柱結合的外觀，碧綠鏡面外牆將是未來最顯眼的地標，因而從六位世界級建築師比圖中脫穎而出。

左邊的The Sky Taipei外觀由義大利建築師Antonio Citterio以及Patricia Viel設計，靈感來自綠竹筍與羅馬柱。(圖／子樂投資提供)

至於大樓內部，詹偉立要求的是兩家酒店各自有最適合的設計師，且風格要明確區分，標準是：「我希望人家一打卡，相片上傳IG，就能被認出是在台北Park Hyatt、在台北Andaz。」他不要千篇一律的內裝，他要找到那個「magic」。

尋找飯店業的那股魔力

詹偉立敢於一口氣開兩家飯店，其實是看好台北的飯店市場，外商來採購會帶一個團隊，有商務市場；而來亞洲旅遊的歐美人士在擠滿東京、首爾、新加坡後，也往台北來了，觀光市場非常大。

詹偉立說，東京生意最好的是安縵、是寶格麗酒店，動輒十萬台幣一晚，如今全球一晚三萬台幣的房間數量是十年前的倍數，顯示住宿在旅遊中的比重提高。此外，他發現還有一種意想不到的客群：「全球的趨勢是，中產階級的心態就是，上億的房子我買不起，一晚三萬元我來住看看。」

詹偉立說，台灣這幾年熱門的飯店是星野、花蓮晶英、涵碧樓，但是台灣旅遊如果要站上國際，奢華酒店這一塊還很缺乏，所以他很樂見Park Hyatt、四季、Capella都要進駐台北，「我覺得我們對台北的整個高端旅遊有貢獻的」。

多年走訪許多高奢飯店練出的本事，他只要看到照片，就能認出是那家飯店，而他也總是在尋找：「一個飯店走進去，是有魔力的。」

創業趁早 累積基本能量

這位前華爾街金童、如今的投資大腕，是讓年輕人興起「有為者亦若是」的典範，但他提醒：「現在這個時代，創業相對簡單、成功特別的難。」科技平台和創業方式雖然更多了，但並不因此確保成功。

詹偉立給年輕人最寶貴的建議：「創業要趁早，失敗就失敗，但你先要有一些基本的能量。」他也是大學畢業就創業，就失敗，但至少是年輕時，而不是到50歲了才去冒險。

創業趁早，再加上敢於突破框架，所以詹偉立此刻能期待收成，也許2024年的跨年夜，台北天空塔的全棟LED可以加入璀璨，如他跟台北市文化局的建議，翻轉台北成為「亞洲最佳跨年派對」，像紐約的時報廣場倒計時一樣，不是大咖唱歌跳舞而已，而是人們在整個信義區各大樓一起慶祝的氛圍下，感動著送舊迎新。