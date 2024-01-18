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難忘師恩一世情 信義企業集團創辦人周俊吉繼續傳承

記者鍾張涵／即時報導
身兼文化、政治大學校友的信義企業集團創辦人周俊吉（右）為感念大學老師王寶輝（左）的師恩，穿針引線設「文政講堂」，與老師相見歡。(記者許正宏／攝影)
身兼文化、政治大學校友的信義企業集團創辦人周俊吉（右）為感念大學老師王寶輝（左）的師恩，穿針引線設「文政講堂」，與老師相見歡。(記者許正宏／攝影)

「老師不僅給予物質資助，也給予精神資助，我就讀文大法律系期間，了解法律與倫理、社會變遷間的關係，對後續企業經營帶來很大啟發」。信義企業集團創辦人周俊吉表示，自己當年沒賣過房子就成立信義房屋，就是因謹記恩師王寶輝教授說法律人要「醫未病之病」、發揮企業社會責任，「王老師不只是我的貴人，如果沒有王老師，就沒有信義房屋。」他說。

信義企業集團、文化大學、政治大學昨舉行合作簽約儀式，身兼文大及政大校友的周俊吉回憶自己蒙受師恩，希望傳承其百年樹人精神，穿針引線設「文政講堂」讓政大法學院近50位師資可至文大授課，並推動法學研究的「王寶輝法學講座」、政大法學院新館空間冠名「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」等互惠。

「兩代師恩一世情」感動現場200多名嘉賓，儀式由周俊吉、文化大學校長王子奇、政大校長李蔡彥代表簽約。與會的前副總統蕭萬長表示，王寶輝影響周俊吉一生，周俊吉也傳承相同精神影響更多人的人生，讓台灣愈來愈好。

周俊吉說，王寶輝的照顧與指導影響其創業之路，信義房屋創立至今致力促進房屋市場安全與良好交易環境，賺取適當利潤而非最大利潤，以手心向下精神回饋社會，希望達到「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」願景。

王寶輝一生作育英才無數，周俊吉分享三段回憶，包括大一時聽聞王老師於系辦放筆錢，他曾忐忑不安地領取度過經濟難關，還曾赴老師住處按門鈴說「我現在缺錢」，「老師也沒問我用途，就拿5000元給我，僅說『要好好念書』」，退伍後沒住處，還跑到老師家借住，創業時遭逢困難也多次求教。從物質、精神到智識，深受啟迪。

昨適逢王寶輝教授壽誕與司法節，周俊吉和現場貴賓高唱生日快樂歌，氣氛溫馨。

利潤

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