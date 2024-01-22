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陳金順接高雄榮總院長 拚醫學中心評鑑

記者王勇超／高雄即時報導
高雄榮總新院長陳金順（前排右二起）就任，高雄市長陳其邁、退輔會主委馮世寬參加交接典禮。(記者王勇超／攝影)
高雄榮總新院長陳金順（前排右二起）就任，高雄市長陳其邁、退輔會主委馮世寬參加交接典禮。(記者王勇超／攝影)

高雄榮總日前辦新卸任院長交接典禮，由退輔會主委馮世寬主持監交，高雄市長陳其邁等人觀禮見證交接。新任院長陳金順表示，將致力通過醫學中心評鑑，協助輔導屏東榮民總醫院營運，並透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏。

陳其邁表示，高雄榮總長期以來與市府合作、全力支持市政，在高齡友善方面推動出院無縫接軌長照服務，大幅縮短轉介等候時間，且和陽明交通大學合作導入智慧科技，推展御老整合性照護平台等，成效有目共睹。

陳其邁說，今年1月開始，高雄榮總以公辦公營方式，無縫承接高雄市立聯醫營運管理，和市府成為緊密合作夥伴，兩醫院合作將垂直整合醫療體系資源，引入先進醫療技術與各領域專家，強化醫療分級合作，完善高雄醫療服務網絡。

馮世寬指出，陳金順具備豐富臨床經歷，積極參與腎臟科醫學會及台灣醫學教育相關工作，為推動腎臟醫學發展及培育新一代醫學生不遺餘力，在醫療、教學和研究各方面均有卓越績效。

陳金順說，接任高雄榮總有3個希望目標，首先要與同仁攜手打造高榮，成為安身立命好所在；其次，致力提供病人創新、高價值且安心的醫療服務、增進病人的福祉，並期望醫護人員都能對高榮有驕傲的歸屬感。

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