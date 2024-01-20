「台灣是科技圈重要成員」童子賢盼兩岸平安 台灣繁榮

和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢。(記者黃義書/攝影)

總統大選落幕，台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢指出，台灣是全世界科技圈的重要成員，大選後台灣一樣恢復正常工作和生活，這是公民社會成熟進步的象徵，也是台灣堅毅安定團結的意象，期許龍年世界和平、兩岸平安、台灣繁榮。

台灣玉山科技協會日前舉辦歲末晚宴，童子賢出席致詞。他強調，台灣社會對不同議題有不同看法，也能包容不同意見，可以用「有容乃大，海納百川」這八個字來形容，這樣的開闊氣度讓台灣團結在一起，這也是玉山科技協會創立宗旨，讓科技圈有競爭也能團結。

童子賢提到，選舉之後台灣一樣恢復正常工作和生活，這是台灣公民社會成熟進步的象徵，也是台灣堅毅安定團結的意象。

童子賢指出，台灣是地球村的一分子，是全世界科技圈的重要成員，從政府公布的經濟數據可見，台灣2022年出口貿易4795億美元，2023年為4325億美元。

他說，台灣強勁的出口中，科技產品、尤其是半導體與資通訊電腦與電子零組件，合計占台灣出口的55.2%。可以看得出「科技產品」對台灣的重要貢獻。

童子賢表示，「這是一個耀眼的成績 。台灣出口的強勢背景，來自台灣的高科技產品的競爭力。高科技使得台灣以彈丸之地，在疫情 期間成為成為一座耀眼的島嶼。」

談到產業景氣，童子賢指出，2023年業界預期秋季市況就會回溫，因為一般秋季是消費性電子旺季，但最後結果比大家預期的差，和碩跟同業一樣，去年營收都繳出衰退的成績單。

他強調，2024年我們期待會比2023年好。主要是基於三點觀察。第一，2023年國際間到處都有衝突戰爭，但那些衝突跟糾紛到2024年都已進入中段或尾聲，以此來看，要再因為新衝突而帶來國際經濟衰退的機會不大。

第二、美國貨幣緊縮的政策，也就是升息 動作已到尾聲，現在市場預期，2024年美國不會再升息，大家在期待的只是何時降息 。

第三、原先讓科技業界擔心的高庫存問題，2024年差不多清乾淨了，很多零組件與半導體產品需求已有回春跡象。從他們（各廠商）今年展望來看，都是比2023年樂觀許多。