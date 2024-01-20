我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉醇逸、李榮恩主持會議 探討賭博產業對亞裔危害

谷歌華裔工程師涉打死妻 高中同學：他對人彬彬有禮

「台灣是科技圈重要成員」童子賢盼兩岸平安 台灣繁榮

記者吳凱中╱即時報導
和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢。(記者黃義書/攝影)
和碩董事長暨玉山科技協會理事長童子賢。(記者黃義書/攝影)

總統大選落幕，台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢指出，台灣是全世界科技圈的重要成員，大選後台灣一樣恢復正常工作和生活，這是公民社會成熟進步的象徵，也是台灣堅毅安定團結的意象，期許龍年世界和平、兩岸平安、台灣繁榮。

台灣玉山科技協會日前舉辦歲末晚宴，童子賢出席致詞。他強調，台灣社會對不同議題有不同看法，也能包容不同意見，可以用「有容乃大，海納百川」這八個字來形容，這樣的開闊氣度讓台灣團結在一起，這也是玉山科技協會創立宗旨，讓科技圈有競爭也能團結。

童子賢提到，選舉之後台灣一樣恢復正常工作和生活，這是台灣公民社會成熟進步的象徵，也是台灣堅毅安定團結的意象。

童子賢指出，台灣是地球村的一分子，是全世界科技圈的重要成員，從政府公布的經濟數據可見，台灣2022年出口貿易4795億美元，2023年為4325億美元。

他說，台灣強勁的出口中，科技產品、尤其是半導體與資通訊電腦與電子零組件，合計占台灣出口的55.2%。可以看得出「科技產品」對台灣的重要貢獻。

童子賢表示，「這是一個耀眼的成績 。台灣出口的強勢背景，來自台灣的高科技產品的競爭力。高科技使得台灣以彈丸之地，在疫情期間成為成為一座耀眼的島嶼。」

談到產業景氣，童子賢指出，2023年業界預期秋季市況就會回溫，因為一般秋季是消費性電子旺季，但最後結果比大家預期的差，和碩跟同業一樣，去年營收都繳出衰退的成績單。

他強調，2024年我們期待會比2023年好。主要是基於三點觀察。第一，2023年國際間到處都有衝突戰爭，但那些衝突跟糾紛到2024年都已進入中段或尾聲，以此來看，要再因為新衝突而帶來國際經濟衰退的機會不大。

第二、美國貨幣緊縮的政策，也就是升息動作已到尾聲，現在市場預期，2024年美國不會再升息，大家在期待的只是何時降息

第三、原先讓科技業界擔心的高庫存問題，2024年差不多清乾淨了，很多零組件與半導體產品需求已有回春跡象。從他們（各廠商）今年展望來看，都是比2023年樂觀許多。

升息 疫情 降息

上一則

回到十七歲

延伸閱讀

諾魯斷交 陸學者：九二共識才是台灣國際空間的鑰匙

諾魯斷交 陸學者：九二共識才是台灣國際空間的鑰匙
新聞眼／ 清理戰場? 高端合約選後才公布 疑點仍未解

新聞眼／ 清理戰場? 高端合約選後才公布 疑點仍未解
選後陸生訪台交流 學界籲先釋善意

選後陸生訪台交流 學界籲先釋善意
賴清德勝選 美智庫學者：台海短期穩定 長期變數多

賴清德勝選 美智庫學者：台海短期穩定 長期變數多

熱門新聞

周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

2024-01-11 06:00

奇遇

2024-01-16 01:00

幸福的退休生活

2024-01-12 01:00

遊墨西哥遇到騙子

2024-01-09 01:00
想樂∕圖

母親與她的兄姊

2024-01-14 01:02

難忘的一餐

2024-01-13 01:01

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴