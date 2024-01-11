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虛空下筆 茶人周渝「泣露千般草」書法個展 狂野寫心境

記者袁世珮／專題即時報導
周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)
周渝的草書不拘形式，自成一格。(記者王聰賢／攝影)

從「一葉一宇宙」的茶人，到隨寫自然、虛空下筆，周渝以自然為救贖，50餘件書法作品展出人生體悟。

周渝個展「泣露千般草─詩、茶與書寫的救贖之道」即日起在台北異雲書屋兩館展出，曾以「紫藤廬主人」身分立足於世的他，這次展出書法作品，都是這兩、三年寫成，筆觸狂野、不羈法度，是長年的茶人體悟與數十年閱讀老莊思想的集成。

主題「泣露千般草」來自唐詩人寒山詩句，其中，泣露是短暫的露水，也是天地相合而生的甘露，無自我、無執著、無差異地散布于每一株草上，恩澤同被。周渝說：「救贖二字來自西方觀念，但我轉換為自然的救贖，自然就能帶來療癒，在自然中放鬆自己。」

茶中韻律如音樂 書法接近舞蹈

過去的周渝以茶聞名，1981年正式開了「紫藤廬」，不只是老茶館，還是北市第一處以人文歷史精神及公共空間內涵特色而被指定的古蹟，當年的黨外、藝文界以此地為沙龍，文化與茶所帶來的影響力，使紫藤廬與周渝在兩岸茶界都有獨特地位；近年結蘆陽明山，空間開放，日月星光、蟲鳴鳥叫與綠樹青空都能引景入屋，周渝坐於茶室間，一葉茶就能品出一個天地。

放鬆之餘，周渝「臨時起意、虛空下筆」，不拘於書法法度的草書躍然紙上，他說：「這兩句對我很重要，這就是自然。」是茶人也是書家，他說，茶中有韻律，近乎音樂，而書法接近舞蹈，在表現時會想像自己在三度空間裡寫天人之間，這種類似巫的舞，當意念起，虛空下筆，就自然成就。

字如其人 好友看作品如見浮雲

在開幕式上，清大哲學研究所講座教授楊儒賓談「以甘露之水寫天地之心」，現場各方好友出席，有書家、哲學家，有研究老莊者，大家在周渝的書法中看到「浮雲」，且字如其人，見字如見周渝本性，枯筆技法展現書寫者心境，成文人書法的一個特色，而不只是講究技法的表演藝術。

周渝(中)是茶人也是書家，他說，茶中有韻律，近乎音樂，而書法接近舞蹈。(記者王聰...
周渝(中)是茶人也是書家，他說，茶中有韻律，近乎音樂，而書法接近舞蹈。(記者王聰賢／攝影)
周渝舉行書法個展，有著對天地自然的體悟。(記者王聰賢／攝影)
周渝舉行書法個展，有著對天地自然的體悟。(記者王聰賢／攝影)
周渝說，臨時起意、虛空下筆，就是自然。(記者王聰賢／攝影)
周渝說，臨時起意、虛空下筆，就是自然。(記者王聰賢／攝影)

書法 古蹟

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