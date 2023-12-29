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陳秉豐接班雅文塑膠 坦言當年被迫上賊船打磨人生

記者／魏鑫陽
雅文塑膠總經理陳秉豐。（記者蘇健忠／攝影）
雅文塑膠總經理陳秉豐。（記者蘇健忠／攝影）

雅文塑膠已是二代接班，現任總經理陳秉豐更是促成公司順利數位轉型的重要推手。陳秉豐表示，在2006年赴大陸華南父親朋友的工廠實習，「不得不說，這段時間真的學到很多，尤其是在生產、物料管理方面」。

陳秉豐指出，自己從小就是在工廠長大，每到放寒暑假的時候，都在家裡幫忙，可說是機台陪著長大的。畢業當兵後，有天父親突然說要去參觀朋友的中國大陸工廠，詢問是否要一起去，心想去看看也好，沒想到父親帶他去後，隔天就自己回台灣了。

當時心想，既然來了（大陸）就試試看，而原本講好只待兩年，結果待了六年。過去自家以塑膠射出為主，到了大陸，則是以電子科技業客戶為主，而且組裝業務是從開模、射出到印刷等步驟都要接觸，特別是採用物料清單才能上線生產，這是過去在家中工廠沒有接觸過的。

回想在大陸工作的時間，陳秉豐坦言，「有種上了賊船的感覺，但『不能丟老爸的臉』，再苦也要撐過去」。至於2012年返台承接家業可說是出乎意外。2011年底完成結婚人生大事後，家裡主要的業務經理突然離職，在毫無準備下，被通知返台，2012年從品保經理做起，只是萬萬沒想到，父親僅一個月就充分放權。

陳秉豐表示，最初回台後，公司不僅沒有網頁，還遭遇兩大問題。首先是老師傅叫不動，不僅是技術比較好，而且也都是長輩、從小看自己長大，後來才學會借力使力，充分溝通後才避免衝突發生。另外，就是推動ERP時，許多員工都不願意配合，這也是不斷開會讓外部顧問來上課後，大家了解到數位轉型的重要後才開始動起來。

陳秉豐指出，台灣製造業的確不好找人，工廠缺工已是常態，「但我也不建議年輕人來工廠做作業員，應該要來學技術」。而在工廠數位轉型後，發現模具設計還是需要技術的，年輕人只要肯努力、願意學習就可以升職。像現在公司約180人，其中台灣人約30多位，移工約40多位，其他都是新台灣人，包括外配等，目前最厲害的師傅則是越南籍。

越南

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