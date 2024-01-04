光陽工業執行長柯俊斌 高效率產線逆轉勝

光陽工業執行長柯俊斌表示，祭出國民神車GP125台幣「3萬9800專案」，創下全台機車多項無敵紀錄。圖為GP125生產線。 （圖：光陽工業提供）

2023年機車市場最大的行銷案是光陽機車祭出國民神車GP125「39,800專案」，創下全台機車多項無敵紀錄，包括總計接單6.5萬台，以及中斷三陽SYM連續18個月銷售冠軍的紀錄。光陽工業執行長柯俊斌指出，祭出超優惠的促銷案不只是要搶回市場，更重要的是對經銷通路的交待，以及印證光陽的產線效率與供應鏈 的配合。「如今看起來，這項策略是對的」。

超優惠促銷 搶回市場

光陽2023年8月的GP125專案寫下銷售紀錄，9月「轟動時刻」發表K1超級英雄等四款新車上市也大受好評，銷售氣勢強勁，光陽KYMCO 11 月終於迎來睽違18個月的銷售冠軍，以高達39.6%市占率擊敗同業勁敵，大幅領先市占4.9%、銷售台數差距高達4,184台。

在此之前，光陽因為投入大量資源在電動機車的開發與換電網絡的建置，傳統燃油機車的新車款推出速度受到影響，而台灣機車市場終究是以燃油機車為主，光陽多年來在台灣機車市場的龍頭地位因此被三陽所取代。

對於光陽來說，電動機車與燃油機車的配置難免會有取捨的問題，一方面電動機車是新的趨勢，是非做不可的事，但另一方面燃油機車仍是台灣市場的主力，也是主要的營收與獲利來源，更是不能輕忽。但是公司的資源畢竟有限，輕重緩急到底要如何選擇才能周全，確實不是一件容易的事。尤其電動機車要與Gogoro競爭，換電站建置須投入大量資源，都將影響到光陽在燃油機車的新車推進。

在光陽的電動機車換電站全台布局已達一定規模之後，光陽也一直尋思著要在燃油機車的領域扳回一城，因而才有石破天驚的GP125 3萬9800元（台幣，下同，約1288美元）促銷案。

柯俊斌說，因為燃油機車市占率掉下來，光陽也認真考量各種方案，畢竟公司需要對經銷通路負責，銷售量增加是一定要做的努力。在這次促銷之前，光陽已經考慮過要推GP125 3萬9800專案，但之前供應鏈的供應還不算穩定，若大量的訂單湧入，光陽的產線能不能快速消化，是在推專案之前要先考量的問題。而這次也是經過仔細評估，相關的不確定因素已經排除，才下決心推出。

巡迴試乘 叫好又叫座

促銷專案因為條件極具吸引力，接單數達到6.5萬台，讓整個供應鏈和通路士氣大振，有了這個成果，對光陽後續的發展，意義相當大。

截至2023年11月底，GP125的6.5萬張訂單交車總掛牌數量累計已達5萬471輛，產線也在最高品質與生產效率的監督下順利運行，KYMCO保證不會延誤、順利如期交車；K1超級英雄、RCS Moto捍衛戰士、RomaGT至尊巡旅與Many Moto反骨玩家，剛在2023年11月12日結束最後一場巡迴體驗試乘活動，踴躍參與活動的人潮也讓整體市占率扶搖直上，強勁提升光陽整體市占率，市場反應叫好又叫座，可望為後續光陽的新車銷售再注入新動能。