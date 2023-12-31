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叡揚資訊董座張培鏞 愛才、惜材吸引研發人才南漂

吳康瑋
叡揚資訊董事長張培鏞。（記者吳康瑋／攝影）
叡揚資訊董事長張培鏞。（記者吳康瑋／攝影）

雲端資訊服務熱度逐年攀升、企業大廠紛紛啟動數位轉型，雖然市場對資訊科技研發的需求不斷擴大，但南北資訊人才數量卻明顯失衡。叡揚資訊作為台灣最早投身資服領域的業者，早在15年前就發現這個問題，並在董事長張培鏞的帶領下，前往高雄前鎮區設立研發中心，擴大在地研發實力及資訊研發量能，其愛才、惜材的堅持令人敬佩。

同工同酬 弭平落差

台灣資訊產業界在南北兩地的人才市場間，存在不小的供需落差，主因源於台灣科技大廠多分布於北部地區，而南部資訊人才為獲大廠聘用、領高薪，多數都選擇北漂，但長年人才的持續北移，也讓南北落差愈來愈大，造成雙方不管在職缺需求端，還是人才的供給端，彼此間的落差也愈來愈嚴重。

張培鏞指出，南北資訊人才在薪資水平上的差距從過去就一直存在，縱使有南科、沙崙，但偏製造業的科技廠，提供的資訊職缺仍與軟體研發不同，大部分學程式的畢業生，都只好北漂去台北爭取資源，而叡揚為填補兩地之間的數位落差，除了在高雄前鎮區設置研發中心，成立至今十多個年頭來也不斷培育在地學子在專業領域深造。

張培鏞坦言， 叡揚為弭平薪資水準的差距，很早就啟動「同工同酬」的制度，讓南部人才就算在南部就職，也可以領到比肩北部高科技人才的薪資，當初設立高雄研發中心時，員工數量只有個位數，但隨著南部科技市場不斷擴大，截至目前南部光是一個研發中心，就至少有七、八十名員工，透過數位研發的精進，確實帶動在地科技業的發展進度。

資安商機 倍數成長

張培鏞表示，叡揚一開始到高雄設廠時，在招募人才方面遇到不小的挑戰，為邁過缺工的難題，公司決定從學校開始找起，不僅開放職缺廣邀各界好手，也願意聘用畢業生加入，隨著南部研發量能逐漸成熟，甚至有人才特地從台北「南漂」到高雄就職。他說，其實資訊畢業的IT專才，在全新的專業知識上，總是領悟得很快，馬上就能銜接進來，讓公司內部的新技術研發快速精進。

張培鏞指出，目前叡揚已在南部市場取得愈來愈多訂單，包括中油、台水、台船、中鋼、永寬化學等，都已成為叡揚的客戶，而目前公司在不同產品線擁有不同的客戶群，包括知識管理、雲端工具、系統面等，各有不少擁護者（台船、中鋼），張培鏞不僅看好資安解決方案的長期趨勢，更直言未來每個大企業都有必要設置一條專屬的資安防線，帶動市場商機成倍數增長。

此外，針對最近席捲全球的AI狂潮，張培鏞表示，叡揚從2013年就投入相關研發，並找了一些成大的人才加入，發展至今也已經擁有不少客戶。

至於如何讓AI變聰明，他說，其實AI就跟人在學習、成長的過程一樣，必須用學習的方式，一直餵它資料。

不過，張培鏞認為，不用太擔心工作被AI取代，因為最終做決定的仍然是人。對於AI後市看法，他說，這是一個大趨勢，不太擔心會泡沫化，也因為叡揚都有在進行審查，不會出紕漏，看好生成式AI市場會繼續發展下去。

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