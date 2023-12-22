85歲天天下鄉助貧童 王頌湯獲愛心獎18萬美元獎金

全體得獎者合照。(圖：鳳凰衛視提供)

每年表揚全球華人 公益慈善行為的愛心獎頒獎典禮日前落幕，今年得獎者橫跨兩岸三地，包括上海宋慶齡基金會、王頌湯、劉小鋼、陳行甲；香港 釋寬運；台灣袁万丁、癌症 希望基金會等慈善家、公益人和非牟利團體，每位得獎人可獲得18萬美元獎金。其中，上海宋慶齡基金會是本獎首名團體受獎者，他們皆在各自的領域奉行公益、揮灑大愛。頒獎典禮將在美東時間12月23日上午9時在鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台、鳳凰網、鳳凰秀首播。

愛心獎於2006年由港澳台灣慈善基金會創會主席林添茂創立，自香港啟航，甄選範圍延伸至全球華人地區，是融合海峽兩岸暨港澳以至全球華人的公益慈善獎項，今年已邁入第18屆，獎金逐年增加，全額用於參選地區公益慈善，讓更多弱勢族群受惠。

本屆頒獎典禮是疫情後首次回歸香港舉行，鳳凰衛視主持人田川、饒祥以、黃橙子、姜聲揚，聲情並茂地輪流介紹七名得獎者的慈善歷程，配合台上熒幕播出的得獎者專訪故事短片，彰顯他們為社會無私奉獻的精神，贏得現場持續的掌聲。

頒獎禮還請來香港歌手連詩雅動情演唱「舊街角」，亦請來香港青年樂團帶來精彩的弦樂四重奏，並與五年前就在愛心獎舞台表演過的Audrey林爾琪共同演繹歌曲「揮著翅膀的女孩」。

表演嘉賓：香港歌手連詩雅。(圖：鳳凰衛視提供)

表演嘉賓：林爾琪。(圖：鳳凰衛視提供)

表演嘉賓：香港青年樂團。(圖：鳳凰衛視提供)

本屆得獎者，在海內外皆具影響力的上海宋慶齡基金會自1986年成立，關心婦女、兒童等健康發展，推動公益行業和社會進步。發表獲獎感言時，基金會代表領獎人朱亞萍表示：「作為以宋慶齡先生名字命名的基金會，我們一定秉承她的慈善理念，尤其加強與國際組織的合作，與香港、澳門、台灣以及有華人地方的公益組織合作，讓有華人的地方，就有宋慶齡先生的大愛。」

梁愛詩主席(右)和王振耀理事長(左)頒獎給上海宋慶齡基金會代表。(圖：鳳凰衛視提供)

今年已85歲高齡的得獎者王頌湯先生，2004年創建廣東公益恤孤助學促進會，是公益慈善界德高望重的領頭人，每天朝九晚五，綁著護腰、拄著拐杖下鄉訪查，感召4300多名志願者，凝聚善的力量。他在發表得獎感言時表示：「慈善是人類遠古的呼喚、千年的期盼，我們這代人不可能完全實現這個使命，但每一份努力都朝目標接近，包括愛心獎頒獎典禮。一個國家、民族要生存、繁衍、發展，總要有一些人在需要的時候、需要的地方站出來帶個頭。」

翟普(左)、陳趙滿菊(右)發起人為王頌湯頒獎。(圖：鳳凰衛視提供)

得獎者劉小鋼女士是中國企業家中將慈善作為事業並進行專業運作的第一人， 2009年創辦千禾社區基金會──中國第一家社區基金會。她在感言中談起心得體會：良善社會需要很多良善社區作為基礎，推動社區公益的過程讓我們發現核心是「人」，這些社區的普通人需要更多陪伴、賦能，讓他們健康成長、理解所生活工作的社區，然後回饋貢獻社區，如此良性循環，社區的問題就能讓社區的人動員社區的資源去解決。

劉小鋼從牛犇理事長(左)和王慶泓執行總裁(右)手中接過獎盃和獎狀。(圖：鳳凰衛視提供)

深圳市恒暉公益基金會創辦人陳行甲亦是本屆得獎者，他通過創新公益實踐，建立針對脆弱群體的社會支持系統，推動公益在社會體系中的價值。領獎當天也是陳行甲母親80歲冥壽，陳行甲表示想將愛心大獎獻給在天堂的母親，感謝她一直在他心中傳遞力量，他亦感慨道：「公益是謙卑敬畏的心靈去面對生命，然後去溫暖地和另一個生命連接。公益不僅僅需要感性的衝動，更需要理性地對待。」

陳行甲與頒獎嘉賓劉婉媛總編輯(左)、盧邁原副理事長(右)合照。(圖：鳳凰衛視提供)

香港地區得獎者釋寬運大和尚是名慈悲出家人，現任香港佛教聯合會會長、西方寺方丈，多年來推動社福慈善及文化教育，獲中華慈善總會頒發「中華慈善事業突出貢獻獎」，兼授予「中華慈善人物」稱號。他說：「我們的社會相依而存，相擁而暖，希望小愛變大愛，大愛昇華變慈悲，慈悲昇華變大慈大悲，只有大慈大悲，才能真正傳遞愛，因為真正的愛，就是我們每個人的真心。」

釋寬運大和尚的頒獎嘉賓：李嘉音副主席(左)、李焯芬主席(右)。(圖：鳳凰衛視提供)

台灣地區得獎者之一袁万丁是萬昌基金會創辦人、宏致電子股份有限公司董事長，白手起家，現年收百億，帶領全球7000位員工投入慈善近20年，以「行動式公益」理念，捐贈上億台幣造百台公益車輛，首創每輛車都以優秀員工為名，其中「行動圖書車」項目影響深遠。他說道：「『行動圖書車』穿梭在我們家鄉大街小巷，散播書本芳香，改變閱讀習慣，希望也能改變我們這個社會，更重要是有可能改變小朋友的未來。」

袁万丁由黃輝珍董事長(左)頒獎狀及張炳煌董事長(右)頒獎盃。(圖：鳳凰衛視提供)

同樣來自台灣地區的獲獎者癌症希望基金會成立於2002年，期許成為「癌後生活領航員」，幫助癌友培養四個新力量──知識力、生活力、復原力、參與力。不僅成立希望小站，逾75萬人次受惠，也建立了「台灣癌症資源網」──全台最大癌症資源平台。基金會代表領獎人黃少華在台上幾乎哽咽，他提及每年做公益會花掉兩三千萬港幣，所以愛心獎18萬美元獎金是支撐他們走下去的很大的助力。