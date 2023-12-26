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拍下新移民母親故事 台灣新2代高中生獲圓夢基金

記者／江婉儀
雙溪高中紀錄片團隊推出「裴玉美的女兒」紀錄片，以母女的故事呈現新住民議題。（記者江婉儀／攝影）
雙溪高中紀錄片團隊推出「裴玉美的女兒」紀錄片，以母女的故事呈現新住民議題。（記者江婉儀／攝影）

台灣新北教育局首推「圓夢D-Maker」夢想資助計畫，其中雙溪高中團隊推出「裴玉美的女兒」紀錄片，以母女故事呈現新住民議題，拿下圓夢基金台幣3萬元（約957美元）。隊長林意婷的母親18歲從越南嫁到台灣，她說，4、5歲父母離婚，母親獨自扶養她，這也是雙溪很多新住民的縮影。

林意婷才剛獲新北市2023學生影像新星獎及新北精神獎，得獎作品「林家小院」在檢視生命節點，延伸為「裴玉美的女兒」紀錄片。

林意婷說，媽媽18歲從越南就嫁來台灣，她4、5歲時父母就離婚，由母親獨自扶養，這也是雙溪的縮影，在地許多越南母親，「拍片除想展現對媽媽的愛，也圓媽媽的明星夢，拍攝時，媽媽只要講到她小時候的事情都會哭，一路走來很辛苦」。

林意婷表示，很多同學看到影片才知道，她雖看起來很開朗，但成長過程也遇到很多挫折，希望藉紀錄片讓學弟妹知道，雖然偏鄉資源少，但是仍可朝藝術領域邁進。

「圓夢D-Maker」夢想資助計畫共17校118人、32件夢想作品參賽，最終10件作品入圍決審，頒獎典禮上雙溪、安康、三民、永平4高中和淡水商工、豫章工商5組團隊獲圓夢基金。

教育局表示，此次徵件內容展現3項青年力特色，第一是關懷層面擴及永續發展、成長議題、社區服務、族群關懷、新媒產業等議題；第二是社會責任意識提升，方案中諸多貢獻人群、服務學習的規畫；第三是善用新媒體掌握未來趨勢，不論是方案成長紀錄或是理念行銷，都能藉由科技，更融入生活日常中，啟發無限夢想。

越南 教育局 入圍

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