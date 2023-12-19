聚陽少主周心鵬 拚數位科技應用 賺管理財

聚陽接班計畫明年上半年啟動，聚陽董事長周理平（左）的獨子周心鵬（右）將接任執行長。（記者嚴雅芳／攝影）

聚陽今年以來業績表現令市場驚豔。聚陽工務研發群資深群總經理、明年將接任執行長的周心鵬談聚陽的核心競爭力時表示，「聚陽是一間賺管理財的公司，透過科技強化管理效率，會是我們的核心競爭力。」

受品牌商庫存水位偏高影響，2023年對成衣產業是充滿風險與挑戰的一年，不過，聚陽卻繳出第三季單季、累計前三季獲利雙創歷史新高的紀錄，外資對其最新目標價已喊到555元台幣（約17.6美元），也是史上新高。

沙盤推演 擬定攻防策略

周心鵬是聚陽董事長周理平獨子，明年可望正式接班，外界好奇這位少主接班將為成衣界帶來什麼樣的新火花？他想要推動的首要之務又是什麼？有別於父親周理平的沉穩內斂，周心鵬在同仁眼中個性親和、有溫度。聚陽高層資深主管經過幾年的觀察，直言這位少主「很聰明、很有遠見，雖然年紀輕，但是看事情很長遠。」

周心鵬畢業於華盛頓大學電機碩士，曾在英特爾（Intel）工作，進入聚陽工作已有十年的時間。在公司老臣眼中，「小老闆」的管理風格很系統也很科學，「他的邏輯思考很有條理，有根有據，這個來自他很扎實的訓練底子。」在會議上，周心鵬常會帶領主管沙盤推演客人、競爭者的情境，以及不同國家的狀況，不僅提出當下要做的應變，也會分析、推測未來可能的變化。內部主管讚許「他情境模擬判斷很強，也會擬定長期要做的攻防策略。」

外界關注明年將接任執行長一職的他，有什麼是將極力推動的？周心鵬列舉出三個重點，包括ESG、數位科技的應用以及產能分散布局。他表示，ESG已經成為企業顯學、標配，以成衣來說，最主要的還是生產製程上產生的碳排放，如何降低甚至走向淨零是需要持續思考的。

追求淨零 評估綠電發展

「成衣廠不可能不用電，我們的碳排大概七成來自用電，接近三成是鍋爐」，周心鵬說。鍋爐最傳統的方式是燒煤，這是汙染程度最高的，另外則是燒下腳料，如廢布等，但排碳係數也不低，最環保的是電鍋爐，也因此將積極朝此方向轉型，另一方面，聚陽也開始評估太陽能發電。

在數位科技應用方面，周心鵬指出，包括AI、自動化、智能化都是屬於這個範疇，最重要的是要把營運流程數位化，聚陽目前的數位化程度已經不低，但還可以更進一步提升，才能增進整體管理的效能，畢竟聚陽是一間賺管理財的公司，管理效率是核心競爭力。

另一方面，地緣關係緊張，中美氛圍白熱化，美國客人有很多想法，如何與其對焦，找出可行之道，也是周心鵬心中未來兩、三年最重要的事情。他表示，越南 產能目前占聚陽比重近40%，隨著未來其他廠產能擴建，占比將會下滑來到三分之一，印尼 廠因為持續擴建，占比會持平在三分之一，而柬埔寨、中國大陸、菲律賓的占比會縮小，增加的則是孟加拉廠。

聚陽孟加拉廠預計明年第三季量產，周心鵬直言看好孟加拉長期的發展潛力，他分析，孟加拉工資低廉，但人才十分充沛，因為82%的外銷出口是成衣，需要靠成衣來創造大量的就業 機會，也因此當地最頂尖的人才都在成衣業。不僅如此，孟加拉的成衣供應鏈也非常完整，雖然還不及中國大陸的程度，但和越南相當、強過印尼。