我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

81歲土水匠師李清海 維修古蹟成金門「人間國寶」

文／蔡家蓁
金門著名匠師李清海獲「人間國寶」殊榮，目前全台技術保存領域僅有16人榮獲此獎項。（圖：金門縣文化局提供）
金門著名匠師李清海獲「人間國寶」殊榮，目前全台技術保存領域僅有16人榮獲此獎項。（圖：金門縣文化局提供）

金門縣81歲土水匠師李清海繼莊西勢、翁水千之後，成為縣內第三位「人間國寶」。副縣長李文良表示，有系統的建築技術應向下扎根，並獲保存、傳承，進而發揚光大，才能超越時空而歷久不衰。

來自古寧頭的李清海曾獲金門縣第三屆文化獎，20歲起即從事傳統土木建築，列於台閩地區傳統工匠名冊。幾十年來從事地區古蹟維修工程，對傳統技術之傳承貢獻很大，曾參與山后民俗文化村、瓊林蔡氏祠堂、朱子祠、燕南書院等興建或修復工程；近年也應邀至中國科技大學傳授傳統建築修復課程。

李清海採用魯班公七色曲尺法，傳統建築方位、尺白等細節，利用手掌就可推算，金門、台灣地區掌握相關技術匠師相當稀少。他也長期投入文化資產修復工作，是文化部文資局傳統匠師評審委員、講授教師。除了一隻工匠巧手，在傳統南音的唱腔也在金門聞名，自娛之餘也傳授他人。

11月24日李清海接受文化部長史哲授證為土水修造技術重要保存者，全國技術保存領域僅16人曾獲獎，是匠師最高榮譽；李清海家人見證下，金門縣府由李文良祝賀，並贈送和平紀念酒一瓶。

復工 古蹟

上一則

台灣228遺址「和平日報社」將拆 作家、學者發起搶救行動

下一則

聖誕禮物大白菜

延伸閱讀

何潤東開瑪莎拉蒂超跑出車禍 車子毀損嚴重1人受傷

何潤東開瑪莎拉蒂超跑出車禍 車子毀損嚴重1人受傷
馬丁路德故居險遭縱火 亞特蘭大女子被捕 128年古蹟逃過一劫

馬丁路德故居險遭縱火 亞特蘭大女子被捕 128年古蹟逃過一劫
舊金山聯合學區妥協 工匠協會不罷工

舊金山聯合學區妥協 工匠協會不罷工
廣州意外探索之旅 金門大學生「不想回家啦」

廣州意外探索之旅 金門大學生「不想回家啦」

熱門新聞

顏寧儀∕圖

中國筷子

2023-12-11 01:02

往事知多少

2023-12-13 01:02

快樂的初老

2023-12-10 01:00
藝術家蘇冠印與陳明鈺牆壁彩繪〈小紅帽〉的故事。（本報系資料照片）

狼來了！狼來了！

2023-12-08 01:02

我也曾是虎媽

2023-12-11 01:00

台灣，我的家

2023-12-09 01:00

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任