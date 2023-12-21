倍力資訊董座許金隆 淨零部署搶占先機

倍力資訊董事長許金隆。（圖：倍力資訊提供）

低碳轉型是潮流所趨，碳排管理更是未來所有企業都需要落實的必要目標。倍力創立於1999年，至今成立超過24個年頭，不僅見證網路時代的崛起，也挺過2000年資訊爆炸的衝擊。

從代理商變研發商

倍力資訊董事長許金隆不僅懷抱著為台廠開發出適用軟體的夢想，同時也靈活運用自身的巧思帶領夥伴，在軟體市場中打下穩固的江山。

隨著資通訊技術的日新月異，軟體市場也跟著飛速發展，倍力代理的各式新產品也如雨後春筍般問世，從最早的企業部署開發工具（Sybase Power Builder）發跡，後續為因應暴漲的客戶訂單，以及各種五花八門的不同需求，其代理產品線涵蓋範圍也愈來愈廣，最後甚至擴展至應用伺服器、資料庫轉換與複製工具、資料庫效能提升工具等面向。

雖然倍力成長的速度相當迅速，但許金隆坦言，自己一路走來並非一帆風順，其實自己與研發團隊在投入軟體研發的前十年，研發進度總是不斷碰壁，而長時間的跌跌撞撞，也讓團隊深感憂心，直到近年旗下兩大利基型自有產品「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」的問世，才讓自己與研發團隊鬆了一口氣。

許金隆指出，過去自己在創立倍力資訊前，原是待在外商公司工作，外界許多人會認為待在外商就很好了，不懂他為什麼要離開？

許金隆分享，其實自己從很早就觀察到「數位轉型」的趨勢，也開始思考能夠替台灣企業做些什麼，最終他決定從自己開始做起，從草創倍力、代理並引進 Oracle、SAP、Quest、CISCO等國際大廠的資訊軟體，到如今開發出二大自有產品，成功站穩市場。

攜手同業衝刺技術

事實上，許金隆早在創業初期，就已瞄準資訊軟體整合服務市場，積極投入研發，但這幾十年不斷的接獲客人提出創新要求，倍力為了滿足這些客戶的需求，因此只能繼續不斷砸下大把大把的成本，拚命提升技術，但長久以來也會讓人感到有點難以招架。

倍力一開始是以代理產品為主，雖然公司早在創業初期就已經瞄準資訊軟體整合服務市場，並積極投入研發，但直到2011年才正式開發出合併報表系統，一路走來實屬不易。

如今倍力在經銷產品方面，均擁有相當專業的技術與良好的客戶服務，以至於客戶黏著度及滲透度都相當高。

以客戶數為例，旗下2022年上市櫃客戶約250家，至今已成長至280家，成長幅度超過10%。

倍力表示，公司除了希望朝著產品多元化發展，以滿足不同客戶需求外，也持續朝著每年新增客戶家數雙位數以上的成長目標邁進。

許金隆除不斷付出滿滿的努力之外，也持續攜手業界夥伴合作打造全新技術，而倍力也藉此提早搶占各種商機，例如今年9月在政府的帶動之下，才正式成立的碳權交易所，倍力卻即時以「碳管理平台碳管家CarbonKeeper」來搶得先機，也大大彰顯出他的經營眼光以及多元布局的一面，藉此不僅能增加客戶黏著力，也能提升集團公司之間及企業各部門之間的溝通效率。