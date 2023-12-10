理想汽車首席執行官李想 全方位向華為學習經營

理想汽車首席執行官李想。（取材自澎湃新聞）

大陸造車新勢力之一的理想汽車今年以來在市場表現出色，有媒體以「春風得意」形容，9月更是交出亮眼的成績，新車交付年增率翻兩番。這或許跟理想汽車首席執行官李想定下全面學習華為 經營有關，他指出如果學習華為只看三本書的話，應該是《華為基本法》、《華為戰略管理法：DSTE實戰體系》、《從偶然到必然：華為研發投資 與管理實踐》。

三本必讀書 解讀戰略密碼

理想汽車主打SUV家庭休旅 車，而市面上競爭對手即是華為與賽力斯合作的問界M7，該款車給理想汽車帶來很大壓力。2022年，問界M7問世便憑藉智慧駕駛和同樣的增程式混動技術，擠下了理想ONE，理想ONE提前停產。

「華為的超強能力直接讓理想ONE的銷售崩盤、提前停產，一個季度就虧損了十幾億，團隊都被打殘了，我根本就睡不著覺，我們能力實在太差，面對人家很基礎的出招就崩潰了。」李想在微博上曾如此表達。因此李想指出，在2022年9月底的雁棲湖戰略會上，理想汽車內部達成共識，那就是全面學習這個最先進的企業華為。

李想提及，理想汽車的管理團隊買了很多和華為有關的書籍，每個人都不低於十本。因此李想還整理了團隊的書單，面對不同的領域與專業，給出書單建議。

李想分別從戰略、研發、供應、財經、變革與IT與人才組織文化等層面來推薦書單，這些書籍包括：《華為戰略管理法：DSTE 實戰體系》、《從偶然到必然：華為研發投資與管理實踐》、《華為財經密碼：商業成功與風險制衡》、《華為變革法：打造可持續進步的組織》、《理念．制度．人：華為組織與文化的底層邏輯》、《下一個倒下的會不會是華為》、《科學分錢：學習華為分錢方法，解決企業激勵難題》，及《HR+三支柱：人力資源管理轉型升級與實踐創新》等。

從李想推薦的三本必讀書來看，《華為基本法》是華為自1995年萌芽、1998年正式提出的「管理大綱」，該書對華為不足十年的創業經歷進行總結，也是對未來發展原則、策略、路徑、定位的規劃，更是對員工思想的引領、行為的規範。該書內容詳細，裡面還提及如何建立預警系統和快速反應機制等。

《華為戰略管理法：DSTE實戰體系》一書談論華為從開發戰略到執行的一套體系，書中鋪陳華為從戰略制定、戰略解碼、戰略執行與監控及戰略評估等全方位的圖景，能學習到華為一方面追求「以客戶為中心」戰略規畫的精妙，但一方面在戰略執行的科學管理方法。

展現改革成果 銷量見真章

《從偶然到必然：華為研發投資與管理實踐》則是講述華為研發投資與管理理念、流程、方法與實踐的書，能藉此理解華為集成產品開發（IPD，Integrated Product Development）的方法。

李想說，他們驚奇地發現，理想汽車在產品研發、銷售服務、供應製造、組織財經等方面遇到的痛不欲生的問題，華為甚至在20年前就解決了。

在理想9月交出亮眼成績單後，與問界的競爭仍在持續，在問界頂著華為光環下，新款車一推出訂單便突破6萬輛，可以想見帶給理想的壓力將更大，理想從華為學習的秘笈如何產生作用，後續可在銷量上見真章。