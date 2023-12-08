永豐投信總經理濮樂偉 打造想贏的文化

永豐投信總經理濮樂偉。(記者林伯東／攝影)

濮樂偉擔任永豐投信總經理不到三年，不僅讓公募基金規模增加二、三百億台幣，規模排名進步六名，績效大幅提升，更重要的是讓「態度」成為企業文化。他說，永豐投信的態度就是「想贏」，有這種態度才能產生驅使個人及企業向前挑戰的動力。

良好溝通 發掘機會所在

濮樂偉遇到新環境、新挑戰，就展現其想贏的DNA；30歲到美國休士頓 大學攻讀企管碩士MBA，回台到外商公司任職以來， 一直憑藉著想贏的態度打拚，因此不到40歲就擔任摩根投顧總經理，創新突破成為第一家發行債券 基金的投信業者，進而發展多元資產、切入保險 通路，讓管理資產規模不斷增加。

轉進本土投信後，濮樂偉感受到不同的文化，同仁雖兢兢業業做完事情，但比較不重視效率與效益。濮樂偉深知現代社會未必是大企業就會打敗小企業，而是反應快的企業能戰勝反應慢的企業，所以開始調整企業文化，要求不僅把事情做完，而且要求更快的節奏與更好的結果。

濮樂偉表示，外商與本土企業的另一個文化差異在於溝通，要改變態度就要從溝通開始，透過溝通可以洞察出問題與發掘機會所在，進而尋求解決或突破方法；所以，透過會議的溝通，設定目標進度與流程，讓參與者明確知道進度的時間與責任歸屬，以加速效率。

例如，業務同仁填寫工作日誌，必須記錄拜訪客戶公司名稱之外，還要訂出一段期間拜訪客戶公司的數量。

重視誠信 創造品牌價值

態度也顯現在個人自我意願表達方面，國內外企業文化差異最大的地方在於同仁的主動與被動態度，濮樂偉希望年輕同事願意主動提出可發展自己的想法，爭取可發揮本身能力的機會，「大家能力往往差異不大，但差異在動力驅使的程度。」為鼓勵同仁更主動，他提出更透明公平的獎勵誘因，讓升遷機制不僵固化，除了國內受訓，還能去過國外參訪，增強對永豐投信的認同感。

因為永豐投信是永豐金控旗下的一員，所以當然重視誠信與績效，在追求績效時，更重視的是誠信。因此，非常重視基金操作流程，避免發生問題，要求基金操作績效時，也會不斷提出檢討，設立多重檢查點，降低犯錯機率，透過這些會議檢查改善，讓永豐投信由成長變成卓越。

永豐投信招募基金經理人時，濮樂偉一定會親自面試，第一個提醒就是不要踩到紅線，十分嚴格要求操守，稽核系統有多項機制之外，也要求多觀察基金經理人日常行為細微之處，防止萌生弊端。其次，也調整獎勵金制度，基金操作績效增長促使公司業績愈來愈好時，基金經理人也能得到實質獎勵，並有機會參訪國外相關機構拓展國際視野。

「同樣是兩瓶礦泉水，撕掉一瓶標籤，多數人會選擇飲用有標籤的礦泉水」，濮樂偉認為這就是要創造出品牌價值的主因，因此如同傳教士不斷提醒同仁具備正向態度，他也將追求品牌價值透過多重運作模式內化為企業文化。