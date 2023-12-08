我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約今回溫 周末恐狂風暴雨 須嚴防洪水

美首家中國「喜茶」曼哈頓開張 茶飲市場競爭加劇

永豐投信總經理濮樂偉 打造想贏的文化

文／廖賢龍
永豐投信總經理濮樂偉。(記者林伯東／攝影)
永豐投信總經理濮樂偉。(記者林伯東／攝影)

濮樂偉擔任永豐投信總經理不到三年，不僅讓公募基金規模增加二、三百億台幣，規模排名進步六名，績效大幅提升，更重要的是讓「態度」成為企業文化。他說，永豐投信的態度就是「想贏」，有這種態度才能產生驅使個人及企業向前挑戰的動力。

良好溝通 發掘機會所在

濮樂偉遇到新環境、新挑戰，就展現其想贏的DNA；30歲到美國休士頓大學攻讀企管碩士MBA，回台到外商公司任職以來， 一直憑藉著想贏的態度打拚，因此不到40歲就擔任摩根投顧總經理，創新突破成為第一家發行債券基金的投信業者，進而發展多元資產、切入保險通路，讓管理資產規模不斷增加。

轉進本土投信後，濮樂偉感受到不同的文化，同仁雖兢兢業業做完事情，但比較不重視效率與效益。濮樂偉深知現代社會未必是大企業就會打敗小企業，而是反應快的企業能戰勝反應慢的企業，所以開始調整企業文化，要求不僅把事情做完，而且要求更快的節奏與更好的結果。

濮樂偉表示，外商與本土企業的另一個文化差異在於溝通，要改變態度就要從溝通開始，透過溝通可以洞察出問題與發掘機會所在，進而尋求解決或突破方法；所以，透過會議的溝通，設定目標進度與流程，讓參與者明確知道進度的時間與責任歸屬，以加速效率。

例如，業務同仁填寫工作日誌，必須記錄拜訪客戶公司名稱之外，還要訂出一段期間拜訪客戶公司的數量。

重視誠信 創造品牌價值

態度也顯現在個人自我意願表達方面，國內外企業文化差異最大的地方在於同仁的主動與被動態度，濮樂偉希望年輕同事願意主動提出可發展自己的想法，爭取可發揮本身能力的機會，「大家能力往往差異不大，但差異在動力驅使的程度。」為鼓勵同仁更主動，他提出更透明公平的獎勵誘因，讓升遷機制不僵固化，除了國內受訓，還能去過國外參訪，增強對永豐投信的認同感。

因為永豐投信是永豐金控旗下的一員，所以當然重視誠信與績效，在追求績效時，更重視的是誠信。因此，非常重視基金操作流程，避免發生問題，要求基金操作績效時，也會不斷提出檢討，設立多重檢查點，降低犯錯機率，透過這些會議檢查改善，讓永豐投信由成長變成卓越。

永豐投信招募基金經理人時，濮樂偉一定會親自面試，第一個提醒就是不要踩到紅線，十分嚴格要求操守，稽核系統有多項機制之外，也要求多觀察基金經理人日常行為細微之處，防止萌生弊端。其次，也調整獎勵金制度，基金操作績效增長促使公司業績愈來愈好時，基金經理人也能得到實質獎勵，並有機會參訪國外相關機構拓展國際視野。

「同樣是兩瓶礦泉水，撕掉一瓶標籤，多數人會選擇飲用有標籤的礦泉水」，濮樂偉認為這就是要創造出品牌價值的主因，因此如同傳教士不斷提醒同仁具備正向態度，他也將追求品牌價值透過多重運作模式內化為企業文化。

保險 債券 休士頓

上一則

狼來了！狼來了！

延伸閱讀

台灣最佳品牌前10名價值逾百億美元 華碩蟬聯冠軍

台灣最佳品牌前10名價值逾百億美元 華碩蟬聯冠軍
Lost in Taiwan讀後感

Lost in Taiwan讀後感
難民的感情歸宿（八）

難民的感情歸宿（八）
世報2023年終稅務理財12/16線上講座

世報2023年終稅務理財12/16線上講座

熱門新聞

「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
莫言親筆寫下打油詩，祝賀林青霞獲得金馬獎終身成就獎的榮耀。（取材自微博）

林青霞「金馬水餃」打響 諾貝爾得主「餃子已包好」邀團聚

2023-12-01 00:41
龍年春晚主題為「龍行龘龘 欣欣家國」。（取材自微博）

「三個龍字」怎麼念 央視官宣龍年春晚順便長知識

2023-12-02 01:42

老狗與小狗都老了

2023-12-06 01:12

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員
這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事

這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事
社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊