談電動車商業模式 鴻海董事長劉揚偉：CDMS可解決車廠痛點

鴻海科技集團董事長劉揚偉。(記者蘇健忠╱攝影)

價格昂貴、充電困擾、無法獲利這三個痛點，讓電動車 成為傳統車廠很沉重的負擔。鴻海 董事長劉揚偉認為，該公司的委託設計製造服務（CDMS）的商業模式，可以有效運用供應鏈中模組化的零組件，輔以平台化的開發策略，將能加速電動車的開發時程，正好解決了傳統車廠面臨的三個痛點。

委託設計製造 大勢所趨

觀察目前全球電動車產業的發展趨勢，以全球最大的汽車市場，同時也是全球最大的電動車市場的中國大陸來說，目前電動車滲透率已經高達31.2%，而西歐市場的滲透率也到21.9%。

大陸電動車市場蓬勃發展的主要動力當然是政府的補貼，在政府的積極補貼之下，大陸自有品牌的電動車價格通常低於合資品牌（外資與本地企業合資）約30%，導致大陸本土自有品牌的電動車市占率節節升高。

2012年時，大陸本土自有品牌的市占率為38%，2022年10月突破50%、達到52%，2023年7月進一步達到59%，已經超越了合資品牌。

此外，大陸自有品牌電動車的銷售，不僅在大陸市場奪冠，目前已經殺進到全球豪華車品牌龍頭的德國、平價車品牌龍頭的日本，以及東南亞等全球汽車市場。大陸自有品牌電動車的快速興起，正衝擊傳統燃油車品牌業者。

面對大陸自有品牌在全球電動車市場攻城掠地，劉揚偉認為，傳統燃油車定義汽車，是以多少馬力來定義，馬力愈大，汽車的價格愈高，燃油引擎一向是新進挑戰者進入汽車產業的障礙，而且傳統汽車品牌是從設計、品牌、製造到服務，什麼都做。

進入電動車時代，傳統車廠的這套商業模式已經不適用了。傳統車廠進入電動車時代，必須思考如何創造新的價值，這是傳統車廠目前面臨的最大挑戰。

過去賓士是豪華車代表，BMW是汽車操控的代表，每一個車廠都有自己的定位，但是進入電動車時代，定位要變成服務、軟體與創新，而不是再用引擎來定義汽車。劉揚偉認為，從個人電腦（PC）與智慧手機產業幾十年的發展軌跡，可以看出，未來在汽車產業的發展也是如此。

專業代工服務 角色吃重

例如筆記型電腦時代的先驅康柏電腦（Compaq）剛開始也是自己生產電腦，劉揚偉說，可是當康柏電腦與其他品牌競爭到一定程度之後，它發現，若是由別人來做電腦，很多負擔就沒有了。

劉揚偉說，例如，一個品牌公司，其中，有一個產品賣不好，你要如何處理這個產品與生產人員？可是交給代工廠做，代工廠只是其中一個產品賣不好，其他三個產品賣得還不錯，因此，代工廠可以處理，因為代工廠的成本比品牌廠商低。

汽車產業的未來，一定會走這個道路，當競爭愈激烈，代工廠的角色就愈突出，愈需要專業服務代工廠商提供服務。

目前汽車產業的競爭已經非常激烈了，根據Trendforce統計，2023年第2季的全球電動車市占排行，特斯拉 以21.7%領先、比亞迪以16.2%位居第二，同為大陸品牌的廣汽埃安，則以6%市占搶下第三名。此外，另一個大陸品牌上汽通用五菱，也以4.4%位居第五，僅遜於福斯的4.7%，領先現代（3.6%）、BMW（3.6%），以及賓士（2.8%）等傳統車廠。

由此可見，大陸本土自有品牌電動車不僅在大陸市場賣得好，也開始殺到全球各地，隨著競爭愈來愈劇烈，連龍頭特斯拉都開始了一波又一波的價格戰，最後導致車廠如何把成本與投資降到最低，因此，代工模式就會被凸顯，雖然現在還沒發生，但劉揚偉認為，很快就會到來，而鴻海已經準備好了，可望迎頭而上。