台塑生醫跨步 王瑞瑜希望所有人都用得起細胞療法

台塑生醫董事長王瑞瑜。(記者蘇健忠／攝影)

台塑生醫日前舉行20周年慶祝大會，董事長王瑞瑜表示，未來20年台塑生醫將聚焦提升營運與永續量能，並持續擴充與深化六大領域，為台幣千億營運計畫扎根。

六大領域包括「三生、三醫」，即生活、生化、生物、醫療、醫藥、醫材，除了生活領域要率先打國際盃外，在細胞治療、高階醫材、新藥科技方面也將有人突破。另外也會擴大「減塑、減廢、減水跟減碳排」，強化ESG作為。

強攻細胞療法 讓全民用得起

台塑生醫董事長、台塑管理中心常委王瑞瑜，在台塑內湖大樓14樓會客室接受專訪。她說：「台塑生醫成立的宗旨是預防醫學，而未來的目標之一，就是所有的人都可以用得起細胞療法，活到老都可以無病無痛。」

王瑞瑜表示，台塑生醫前身是台化旗下清潔劑專案組，經過一番整頓後順利轉虧為盈，並在2004年獨立成為台塑生醫。而在父親王永慶支持下，開始跨入美容保養品事業。經過20年的努力下，已經看到成果，5到10年內要拚千億台幣營收量能。

以下是王瑞瑜的專訪紀要。

問：台塑生醫的成立的宗旨與緣起。

答：台塑生醫初成立時，就是以「預防醫學」為宗旨，也是受到我父親所啟發。我們將創造更亮眼的下一個20年。

台塑生醫前身是台化旗下清潔劑專案組，經過一番整頓後順利轉虧為盈，並在2004年獨立。經過20年的努力下，台塑生醫在生活、生化、生物、醫療、醫藥、醫材等六大領域上小有成果，但深度都不夠，期許未來20年能加大深度與廣度。

第二階段擴展六大領域，特別是醫療、醫藥、醫材。

總歸來說，一個產品能否成功，產品力、創意及行銷是關鍵。對於產品力，台塑生醫很有自信，因為有堅強產醫學團隊做後盾，但從不滿意，因為可以更好。尤其是大家都很認真，但還需要一些創意與行銷，才能夠突破，比別人更好。

問：對台塑生醫未來發展期許目標。

答：台塑生醫的理念一直是推廣「預防醫學」到台灣每個角落，為民眾建立更健康、美好的生活，在20年的努力下，台塑生醫在保養品、健康養身、醫材、檢測 等產品皆已完備，並且成功站穩市場，因此下一個階段是加速啟動「產、醫、學」策略結盟。

串聯夥伴資源 推動產業升級

例如，投資 「和康生技」開發各類人工組織植入物、投資「長春藤生命科學」跨足再生醫學領域，也會串聯長庚醫院、普瑞博生技等夥伴資源，擴大布局i醫健康診所、AI應用及高階醫材、生物晶片廠等投資，並搭配宜蘭生技園區建置，推動生技醫療升級發展。

問：在再生醫學、高階醫材及智慧醫療等領域的布局為何？

答：在再生醫學方面，台塑生醫2022年投資長春藤生命科學，配合未來再生雙法通過，將有機會取得五年期臨時藥證，目前持續加速布局NK（自然殺手細胞）、CIK（細胞因子誘導的殺手細胞）等再生醫學應用，並延伸至其他基因治療與m-RNA應用技術領域。

其次在高階醫材部分，則以加強疾病預測、預防及精準檢測為主。這部分包括建立大數據資料庫，透過演算法來進行疾病預測，還有推出光療儀器，像是OLED微光眼鏡等。

至於智慧醫療，計畫透過i醫健康診所，推動新醫療輔助技術。像是r-TMS對於腦部疾病、失智症、憂鬱症的改善治療研究；還有新陳代謝功效研究及外泌體提升身體機能的研究。