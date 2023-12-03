職場競速 萬寶華總經理葉朝蒂：不必等ready

萬寶華總經理葉朝蒂。( 記者侯永全／攝影)

不僅美光、康寧、西門子歌美颯等知名大型製造業外商是萬寶華企業管理顧問公司的重點客戶，以提供多元化人力資源解決方案的萬寶華，也跨足金融業和政府單位。萬寶華總經理葉朝蒂接受訪當天開心分享，團隊甫拿下億元台幣訂單，也是有史以來最大單，而且客戶是新的產業，顯見人力市場的熱絡和暢旺。

擬定策略 抓住大方向

葉朝蒂自信地說，「市場永遠都有機會，只是這個機會是你能否吃得到？敢不敢去嘗試？」而由葉朝蒂帶領的百人團隊，每年約創造四、五十億台幣營收。

如此亮眼的業績，卻不僅是靠一場又一場的會議堆出來。談及時間管理祕訣，葉朝蒂表示，她很重視行事曆，且她的行事曆是公開的，員工都看得到，只要有空格，都可以Booking她的時間，完全不需要溝通成本。

用人方面，萬寶華是外商企業，除了強調高效能外，能否做到與團隊的共事合作，也是她非常看重的員工特質之一。

此外，還要能願意承擔、獨立作業、也敢冒險，且有執行力。葉朝蒂表示，在她的團隊裡，「捲起袖子動手做事的人最多，在這裡沒有人是可以躺著過日子，幾乎每個人都是上緊發條」。

葉朝蒂也大方分享她的管理風格，她不僅著重發揮人才的潛能，更強調「團隊成員要有差異性」，也就是什麼樣特質的人才都需要培養，且差異性愈大愈好，像是有的人組織力強、有的人則是規劃執行精準確實，也需要有長袖善舞的人。

葉朝蒂表示，「人才的差異化，也是團隊能夠接下各種案子的重要原因」。

葉朝蒂提醒，每個產業都需要差異化的人才，不過多數經營管理者都希望把人才變成一致性，但這反而可能變成一言堂，稜稜角角都被削掉了。

此外，葉朝蒂還提到，她是個抓大方向的人，而且她很會設定目標，並擬定清楚策略，帶領團隊往前邁進。

超前部署 不然就太遲

同時，葉朝蒂也經常鼓勵同仁，職場裡沒有「ready」這件事，當任務派給你，或你要接一個案子的時候，絕對不是你已經準備好的時候，等你準備好就「too late」。

葉朝蒂認為，準備70分就可以開跑，而且評估風險若是你可以掌握的話，達到60分她認為也可以跑了。

此外，葉朝蒂還指出，在HR人力資源產業女性居多，女性高階主管並不特別，而進一步談及職場女力近年持續崛起的趨勢，她認為以她自身經驗，女性必須在職場上保持自信，勇於接受任務和挑戰，並且要開放自己、先相信自己有這樣的能力，並且全心發展自己，一旦有舞台、有機會時，你就可以勇敢踏上去，這即所謂的水到渠成。

葉朝蒂說，前德國 總理梅克爾 是她最欣賞的名人，因為她很有女性的溫暖卻又很卓絕，且同時兼具堅毅不拔的特質，在困難的時候做出很不容易的決定，但是卻很堅持，尤其是她的接納難民政策，當時梅克爾在歐洲獨排眾議，因為她清楚看到德國需要年輕的勞動力，但決定接納難民並不是一件容易的事，不僅成本很大，後續問題也多，「沒有肩膀，不是一般人可以做得到的」。

除了透過財經新聞、參加座談會，吸取最新商業訊息之餘，葉朝蒂也喜歡閱讀商業心理學、行為心理學等相關書籍，「我覺得心理學這類書籍比較落地，就在你身邊，也可以運用在工作上」。

人力市場 首重溝通力

葉朝蒂很享受自己一個人待在書房裡的時間，她說，無論發呆、打電腦、寫寫自己的手記都好，這是她自我療癒的方式之一，如此可以讓心安定下來，把自己近來所經歷的事物「反芻」一下。

對於想踏入人力市場就業領域的年輕人，葉朝蒂建議，好的溝通能力是最基本的，因為你是勞資雙方的橋梁，還要具備資料分析的能力，對法令也要有一定程度的了解，以及擁有耐心、傾聽和同理心等特質。

對人資工作充滿熱情，葉朝蒂認為這個產業有趣且吸引人的地方，就在於它是跟著社會脈動走，像是之前好市多 COSTCO換卡、星展併花旗…等，都有萬寶華的參與，走在產業的火線上，這正是人資工作的有趣和精采。