推行節能減碳 林修銘從食衣住行育樂6大民生著手

臺灣證券交易所董事長林修銘 (記者曾吉松／攝影)

聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方會議（COP28）11月30日登場，今年適逢〈巴黎協定〉後首次「全球盤點（GST）」，將驗收各國進度。永續浪潮來襲，減碳 勢在必行，身為台灣標竿企業的台灣證券 交易所董事長林修銘雙管齊下，積極響應節能減碳。

響應國際潮流，台灣已訂定2050淨零碳排目標，金管會去年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動全體上市櫃公司於2027年完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查確信。

落實執行 推動ESG生態系

林修銘去年中接任證交所董座後，從兩大面向，以實際行動支持，積極推動ESG生態系。在對企業營運服務面向，證交所今年7月間推出全新ESG InfoHub網站，整合上市公司的環境、社會和公司治理資訊，並提供ESG商品，國內外資源、溫室氣體盤查等專頁，以協助投資 人及企業更容易瞭解和使用ESG相關資訊，作為ESG投資及永續轉型的參考資料；此外，證交所配合國家政策，與國發基金將共同出資成立的「台灣碳權交易所」己在8月7日成立。

除協助上市公司發展永續策略，證交所在自身營運面向，也以身作則，2018年起每年定期出版企業社會責任報告書，2021年起更名為永續報告書，9月間甫發布中英文版 2022年度永續報告書，內容除依GRI最新的2021年版準則編製，採納SASB針對「證券交易所」發布的揭露標準及TCFD氣候相關財務架構進行揭露，並首次涵蓋集團內所有子公司進行溫室氣體盤查，並將其中類別一、類別二溫室氣體排放量列為確信指標，委請會計師出具確信報告，確保公信力。

推進永續 先從日常生活著手

為持續推進低碳永續環境，林修銘7月起在證交所內部發起「減碳森呼吸，永續護地球」活動，從六大民生需求「食衣住行育樂」著手，舉辦系列減碳活動。

「食」的部分，辦理「一周一蔬食，健康新態度」活動，邀請蔬食創業家李沛潔分享蔬食烹飪，鼓勵實用蔬食，減少碳排。

「衣」的部分，推行「舊衣創新生，環保做公益」，邀請同仁捐贈二手衣物給勵馨基金會，並邀請名設計師Daniel Wong為同仁量身改造舊衣，減少添購衣服，提倡環保再造。

「住」的方面，倡導「隨手節能源，環保樂生活」，證交所積極採購綠電、在辦公室、機房使用節能燈具及綠電，並實施中午關燈一小時；以及鼓勵綠化植栽，淨化空氣品質，為工作環境增添綠意。

「行」的方面，提倡辦公樓層上下樓梯減少搭乘電梯改走樓梯，推廣「天天多走路，減碳任我行」，並鼓勵同仁走路或騎單車代替搭車，減碳同時健身。為此，林修銘若參加101大樓附近會議，在公務時間允許下，也會盡量步行前往。

「育」的部分，則是提倡「支持在地產，美味好安心」，降低不必要的加工與運輸減少碳排放；另參加尚水農產認養一畝地計畫，守護農村、生態及糧食安全。

「樂」的部分，提醒同仁隨身攜帶環保杯及環保袋，並將與一樹一山公益團體合作植樹造林活動。

根據公信單位減碳數據初步估算，證交所2023年度舉辦的永續發展目標系列活動，每位同仁將為地球減少約303.9公斤的碳排放。證交所除鼓勵同仁盡力落實外，也邀請合作供應商簽訂供應商企業社會責任承諾書，共同善盡企業社會責任。

林修銘表示，證交所希望從自身做起各項節能減碳方式，逐步落實節能減碳概念，並內化在同仁的工作及生活中，由企業到個人乃至於社會，向外延伸，希望作為企業表率，能引領更多人共創台灣優質美好的生活環境。