從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

台灣烘焙業30多年來從小工廠發展成中央廚房規模量產型態，豐喜食品成立33年正見證了這個發展軌跡，不僅是台灣最早以工廠規模化生產冷凍千層蛋糕的始祖，同時也是有機凝膠食品龍頭，如今這家老牌甜點公司將透過OMO（線上線下虛實整合）計畫，期望2024年營運再攀新高峰。

豐喜1990年創立，創辦人廖憲平當時專注凝膠食品加工，以雞蛋布丁起家，如果收過喜餅、團購過蛋糕，幾乎不可能沒吃過豐喜的商品。只不過，最初廖憲平有豐富的食品工廠管理經驗，但沒有品牌知名度，開發的產品在超市上架銷路不佳，廖憲平因而決定轉攻學校營養午餐及外燴市場，也就是婚宴流水席最後一道甜點「大布丁」，順利攢下第一桶金。

創業做布丁 攢下第一桶金

但外燴市場對布丁價格敏感度高，競爭者紛紛冒出頭，利潤愈來愈薄，2020年之後豐喜改投入專業代工市場，幫台灣大型喜餅品牌生產禮盒中的果凍甜品，包括金格、郭元益、禮坊、老行家、里仁及許留山都是客戶，豐喜也成為喜餅禮盒幕後的隱形冠軍。

而跨入千層蛋糕市場，卻是因為2007年一次意外。中秋節一向是甜點業傳統旺季，但當年豐喜食品的一家果凍大客戶無預警抽單，讓20%業績瞬時真空，董事長廖憲平痛定思痛不單以代工為生，剛好他有定期參觀日本食品展習慣，2003年開始進口機台生產蛋皮賣原料給烘焙業，由於生意不錯，2006年進一步開始研發自製千層蛋糕，這次客戶抽單，也讓他在跟股東討論後，2008年創立品牌「塔吉特」千層蛋糕品牌，不願只做代工生意。

由於冷凍千層蛋糕吃起來就像冰淇淋，口感好，搭上當時的辦公室網路團購熱，讓「塔吉特」品牌一砲而紅。

當時烘焙甜點多是單店經營，塔吉特藉由機器製作餅皮，搭配師傅手工蛋糕製作，冷凍物流直送消費者手中，工廠規模生產讓年銷量節節攀高，成為台灣第一個工廠規模化生產千層蛋糕的始祖，打出知名度後，為進一步擴張業績，塔吉特直營門市也一家一家開，目前全台有12個據點。

五年前，塔吉特在雲林工廠旁成立雲林塔吉特觀光工廠，首創透明生產流程，讓消費者參觀的方式，搭配手作體驗，強化品牌形象，拉近消費者的距離。

只不過，豐喜初期是由一組團隊經營塔吉特電商 ，一組團隊負責門市經營，由於線上會員跟線下門市沒有串接，往往使得電商會員到門店消費時，無法即時找到資料，為提高線上線下導流與會員經營，豐喜近期與市場行銷公司合作，串接線上與線下會員資料，將改版電商平台打造以會員為核心的用戶體驗。

食安有口碑 漂亮拿下肥單

豐喜行銷業務部經理廖柏凱表示，過去網站接到訂單會下給工廠生產，最後由工廠直接出貨，塔吉特電商客製化蛋糕特色是可以一個8吋蛋糕選擇四種口味組合，但工廠習慣大量生產，無法負荷過多的口味組合，也使官網下單過去卡在口味選擇不多，但隨OMO資訊系統串接，未來門市將支援個人化客製蛋糕口味組合工作，網路下單由門市直接出貨，線上線下合作，電商的千層蛋糕口味組合將更多元，也有助於強化門市服務。

目前豐喜營收中，30％來自門市與電商，而另有一大塊業績來自B2B，其中，好市多（Costco ）是最關鍵一役，其次海外市場也貢獻三成，通路多元。

原來，廖憲平一直期望能把果凍賣進Costco通路，但由於Costco對食品要求嚴格，過去豐喜業務主管評估工廠條件後就打退堂鼓，但廖柏凱升任業務經理後認為值得一拚，他先找廠長溝通，要求工廠可以配合客戶的要求，鼓勵團隊進步，「能賣進美式賣場代表工廠能力非常優秀。」廖柏凱說，這等於向外界證明豐喜的生產實力。

廖柏凱指出，客戶對工廠的稽核非常嚴格，但一旦合格，訂單量也非常大，最後團隊通過稽核，成功在2021年讓果凍賣進Costco，也讓業績三級跳，2022年營收突破2.2億元，2023年更朝3億元歷史新高邁進。

打進Costco通路的意外之喜，讓豐喜跟其他客戶談合作時容易得多，因為等同於工廠已經通過最嚴格的評鑑，這也讓廖憲平在董事會及股東會報告中都不忘提起廖柏凱這個戰功，目前果凍業務占豐喜營收約35%，未來期望能持續成長。

堅持以台灣小農在地水果製作有機果凍，以及以高食安規格優化生產設備，製作冷凍千層蛋糕，讓豐喜在食品業中逐步站穩腳步，接下來他們將強化會員服務，完善跟消費者接觸的最後一里路，把這家33年品牌再傳承下去。

疫情 變商機 小蛋糕成紓壓神器

塔吉特千層蛋糕在台灣市場享有高知名度，以-18℃的低溫冷凍蛋糕，保持新鮮度，取出後放室溫10至15分鐘，等奶油軟化，就能享用蛋糕的綿密口感，若不等直接吃，還有冰淇淋蛋糕的清爽，豐喜團隊15年前打造出台灣知名蛋糕甜點，如今將這款產品行銷海外，最遠觸角伸向北美華人圈。

15年前塔吉特靠著引進日本烘焙機台，不斷研發嘗試，創造獨特的千層蛋糕，引發一股辦公室網路團購熱潮，許多上班族為了湊金額省運費，會在辦公室揪團預購，讓這家傳統烘焙公司愈做愈大，成為年銷售破億台幣的品牌。

豐喜董事長廖憲平以食品製造起家，性格保守穩健，擅長觀察市場找出機會，雖是以凝膠食品起家，但他除為果凍找出外燴及學校餐點等利基通路，也把握機會切入冷凍千層蛋糕市場，為豐喜奠定基業。

專注凝膠與千層蛋糕兩大核心產品，豐喜雖成立33年，但並不貪心，從沒有恣意擴張產品線，反而是穩紮穩打不斷思考如何將核心產品賣到更多通路，因此，他們願意投資升級打造衛生食品工廠，以高溫加熱殺菌方式製作餅皮，以符合國際食品安全要求，不僅切入一般食品業做不到的Costco通路，更積極參展將品牌賣到海外。

「各國對食品要求法規不同，美國對奶蛋肉有嚴格規範，澳洲則禁止蛋成本超過10%食品進口。」豐喜行銷業務經理廖柏凱說。他正是把豐喜甜點推向國際的關鍵人物，目前除美國是最大海外市場，豐喜的冷凍千層蛋糕也賣到新加坡、香港、加拿大、中國大陸等地。

甜點普遍受消費者喜愛，無國界性，不過各國消費習慣也有落差，回顧2010年豐喜原計畫在大陸拓展市場，沒想到當時消費者對「冷凍蛋糕」接受度還不高，讓業務拓展相當不易，豐喜觀察後決將重心移回台灣，沒想到，近五年中國大陸對冷凍蛋糕接受度打開，又吹起冷凍千層蛋糕熱潮，顯示各市場動向千變萬化，好產品也得搭配好時機出擊。

目前豐喜海外營收貢獻約占總營收三成，由於產能已經滿載，豐喜也計畫拉高產能、開發更多口味，滿足華人以外市場，而過去兩年因疫情影響民生，消費者反而對可以「減壓」的甜點接受度大增，也讓豐喜沒有受到疫情太大衝擊，營收反而穩健成長。

豐喜布丁。(本報資料照片)

脫白袍接班 吃苦當吃補

豐喜董事長廖憲平近年開始培養第二代參與經營管理，長子廖柏凱13年前回集團服務，主責業務行銷，兩個弟弟則在工廠服務，三兄弟分工合作，透過一點一滴傳承父親經營心法，要讓這家老牌甜點公司更上層樓。

廖家二代共有三兄弟，長子廖柏凱原本念醫，在醫院當檢驗師，個性外向的他，工作一年多後，發現自己並不喜歡每天關在房間面對電腦與儀器的生活，剛好2010年中國大陸市場內需蓬勃，父親評估可以到中國大陸拓展市場，廖柏凱毅然決然脫下醫檢師白袍，跑到南京及上海開發市場。

廖柏凱回憶，當時他花兩年半時間，跟著資深業務在中國大陸到處學商場經驗，也慢慢理解各國消費者的差異，體認到要把台灣的產品推廣出去，得思考合不合當地口味，滿足不同市場需要。

2012年他回台灣，父親又給出拓展千層蛋糕品牌「塔吉特」的展店計畫，他陸續在北台灣設立五間直營店，2014年父親才把他叫回母公司豐喜雲林總部。

廖柏凱的業務是從零學起，因此他在豐喜業務部從專員幹起，六、七年後才升副理，晉升經理則是近兩年的事，豐喜組織十分扁平，部門經理其實已經是直接面對總經理的部門負責人，也是對廖柏凱的肯定，在他帶領下，豐喜更打入Costco這個大客戶，建立戰功。

其實，廖柏凱業務工作也曾遭遇挫折，回憶當時在中國大陸跑業務時，開發了一家連鎖零食大客戶，合作六年多來都沒問題，但這客戶2018年突然倒帳300多萬元，讓他非常訝異，也害他被父親狠狠念了一頓，原來，這個客戶後期付帳已有拖延現象，但基於多年往來情誼，廖柏凱給予較鬆的帳期，沒想到最後客戶竟然付不出帳款。

他記得父親當時說：「很會賣不能稱作為是好業務，錢收得回來，才是好的業務。」這番話也深深刻進廖柏凱心底，從此以後他不僅把帳齡盯得非常緊，也將收款列為業務部重要追蹤事項，不敢再掉以輕心。

雲林廠一年可以生產40萬顆千層蛋糕，但在需求成長下，產能已不敷使用，因此大弟決定投資3000萬台幣採購新餅皮機，導入自動化設備，期望提高10%蛋糕產能，節省更多人工及電費開銷。