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用竹子呼應「減碳減廢」 姜道宏青年景觀賽奪冠

文／江婉儀
設計施作第一名作品「徒步．林里城」團隊成員合照。(圖：新北市景觀處提供)
設計施作第一名作品「徒步．林里城」團隊成員合照。(圖：新北市景觀處提供)

2023第5屆全國青年景觀競賽近日結果出爐，展出10組學生作品及2組業界示範作品，巧手改造蘆洲柳堤公園。其中屏東科技大學的農園生產系研究生姜道宏，參加4年競賽，突破以往只注重使用層面，今年終於藉由竹子呼應「減碳減廢」，拿下冠軍。

屏東科大農園生產系團隊作品「徒步・林里城」，利用竹子製成，以手工編織而成，編織細膩、造型優美，呈現出豐富光影，搭配豐富的植栽且配置得宜，多數材料可回收再利用，並導入環境理念解說，以材料及設計回應永續議題。

談及創作遇到挑戰，姜道宏表示，創作主題跟如何選擇材料，一度困擾著大家，今年主題是「減碳減廢」，也是近十年的趨勢，過往要做大結構物品，都是要仰賴鋼梁鋼筋或是木材，但為了呼應主題要節能減碳，這些都無法使用。

經過思考後，發現竹子不但生長速度快，適合作為永續素材，又有足夠的韌度跟柔軟度，可以設計成弧形的樣式，可塑性非常高。

姜道宏說，自己參加四年競賽，起初都只注重使用層面，但參賽後發現，這也是另外一種模式的設計競賽，不只要實用，更要兼具美感，在過往經驗的輔助，讓他與團隊攜手創作這次的作品，去年他參賽拿到第三名，今年跟團隊終於拿下比賽冠軍。

減碳

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