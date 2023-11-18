台灣急診醫師救援加薩 洪上凱為早產寶寶哭了

林口長庚醫院急診醫學部主治醫師洪上凱參與無國界醫生在加薩走廊的救援任務，於戰火中邊撤退邊從事救援行動。(圖：洪上凱提供)

「請別叫我英雄，想起至今仍深陷戰火、生死未卜的同事、居民，心中便充滿歉疚。」34歲台灣林口長庚醫院急診醫學 部主治醫師洪上凱，參與無國界醫師任務，7月前往加薩 為當地急診建立檢傷體制，10月雙邊開戰，被迫滯留加薩走廊26天，11月1日撤離加薩，5日返抵台灣。

台灣林口長庚日前舉辦記者會，院長黃集仁端出「特大號」豬腳麵線，慰勞洪上凱的辛勞，在加薩走廊服務三個月；洪則感性地說，「無國界醫師讓我能在人道救援的理想領域飛翔，長庚醫院則讓我有一雙翅膀，能做想做的事。」，生平第一次前往戰亂地區，家人雖不支持，但能理解，而醫院主管也同意自己留職停薪。

洪上凱表示，以巴開戰當日，從無國界醫師宿舍往外看去，漫天火箭朝向色列首都特拉維夫飛去；隨著雙方駁火嚴峻，辦公室旁的阿巴斯清真寺遭炮彈夷為平地，此時，無國界醫師團隊一路撤退，一邊救援，「在裂縫中尋找幫助病人的機會」，目的地為加薩南部的拉法關口。

即使處置病況危急的病人，急診醫師很少顯露情緒，但洪上凱卻在加薩走廊掉下男兒淚。

當時醫院已遭斷水斷電，一位母親抱著早產小孩，在門口無助等待，當洪上凱伸手觸碰寶寶時，小小生命竟緊緊抓住其手指，他當場哭了出來，內心只有一個念頭，「出生在這樣的世界，身為人類的一員，我深感抱歉。」

洪上凱表示，官方規定外國人道援助工作者始能出境，但抵達埃及邊境的拉法關口時，許多民眾試圖闖關，場面混亂。一名母親突然將年幼孩子遞給無國界醫師成員，邊哭邊說著「救救她的孩子」，場面讓人揪心。

回到台灣，洪上凱看到以巴戰爭新聞，心情激動、難以平復。他表示，與當地同事聯繫，得知無國界醫師支援的醫院斷水、斷電，醫療物資缺乏，醫師只能在漆黑中，持手電筒，為孩童縫合著傷口。

「一直覺得任務還沒結束，希望大眾關注戰爭、人道等議題。」洪上凱說，人類應該持續關注以巴戰爭及當地病患，台灣在急診醫學領先全球，不少急診醫療前輩專研災難醫學，相信可以協助許多落後地區醫院急診，建立檢傷機制、院前救護，減少悲劇發生。