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愛上外木山海岸 80歲素人畫家劉復宏綻放金齡人生

文／游明煌
獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)
獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)

獨居基隆的素人油彩畫家劉復宏，今年已經80歲高齡，原是新竹縣芎林鄉佃農之子，移居基隆後被外木山海岸吸引，以外木山海岸為創作題材，作品豐富有數百幅，至今仍醉心創作。副市長邱佩琳今年3月探視獨老時得知他的願望，近日協助他在台北舉辦創作個展圓夢。

邱佩琳說，和劉復宏老師結緣，是在1月社會處安排的關懷獨居長者活動，劉老師因為愛海而移居基隆的外木山，第一次拜訪，就對他的畫作十分驚豔，顔色大膽，構圖獨特，將海洋人文化，將畫作故事化，畫者本身必要對人性衝突有深刻透視才可將複雜的現實簡單化。

獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)
獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)
副市長邱佩琳今年3月探視獨老時得知劉復宏的願望，近日協助他在台北舉辦創作個展圓夢...
副市長邱佩琳今年3月探視獨老時得知劉復宏的願望，近日協助他在台北舉辦創作個展圓夢。(圖：基隆市政府提供)

邱佩琳表示，他用老畫家完整繪畫技巧描繪基隆的美，這次是很棒的創作展。但現在大環境不景氣，畫畫市場也不活絡，劉老師也感嘆，能始終如一且堅持畫畫是不容易的，希望更多人可以來參觀這畫展，了解這小漁港過去的寧靜和哀傷。

劉復宏說，油彩畫作品創作靈感多是在外木山的海邊，他常到海邊散心也找畫作題材，已經80歲了，很希望能再次舉辦個展，讓大家看到他的作品，當時邱佩琳表示會全力協助。

獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)
獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)
副市長邱佩琳今年3月探視獨老時得知劉復宏的願望，近日協助他在台北舉辦創作個展圓夢...
副市長邱佩琳今年3月探視獨老時得知劉復宏的願望，近日協助他在台北舉辦創作個展圓夢。(圖：基隆市政府提供)

他說，現在最大的希望，就是用捐贈或是賣畫方式，讓單位或個人收藏他人生的創作可以留存下來，不要消失，能讓後世的人看到。

劉復宏曾於2016年在基隆市文化中心開設個展，至今身體健朗，氣色飽滿，退休後獨居生活，持續以藝術創作，綻放精采的金齡人生。

獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)
獨居基隆外木山30年素人畫家個展，副市長邱佩琳幫劉復宏圓夢。(圖：邱佩琳提供)

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