翻轉檳榔印象 王一帆夫妻手作檳榔染為農業挹創意

從小在台北長大的王一帆，移居妻子故鄉屏東縣內埔鄉，看著大片檳榔園，王一帆從門外漢到研究檳榔子染，建立染色流程、色票資料庫，發展文創商品，盼改變農村風貌，翻轉對檳榔刻板印象。(記者劉星君／攝影)

從小在台北長大的王一帆，2年前移居妻子黃琬婕故鄉屏東縣內埔鄉，夫妻看著大片檳榔園，因從農人口老化漸荒廢，爬梳文獻發現檳榔子可用於染布。王從門外漢到研究檳榔子染，2年來建立染色流程、色票資料庫，與妻子創立品牌，開發文創布包，赴日參展獲青睞，盼改變農村風貌，翻轉對檳榔刻板印象。

從小在台北長大的王一帆，移居妻子故鄉屏東縣內埔鄉，看著大片檳榔園，王一帆從門外漢到研究檳榔子染，建立染色流程、色票資料庫，發展文創商品，盼改變農村風貌，翻轉對檳榔刻板印象。(記者劉星君／攝影)

42歲王一帆與妻子41歲黃琬婕，兩人在大學時期因交換生國際活動相識，愛情長跑多年，就當要在台北落地生根時，黃琬婕祖父母住在內埔，有著小時候的生活印記，決定參加客委會客庄地方創生移居計畫，回到屏東。

王一帆說，大眾對檳榔的印象都是負面、排斥，檳榔農因而面臨收入銳減、轉業等問題，檳榔農都70、80歲，他們思考如何創造產業轉型機會，從食用收割農作物到變成文創發展。

從小在台北長大的王一帆，移居妻子故鄉屏東縣內埔鄉，看著大片檳榔園，王一帆從門外漢到研究檳榔子染，建立染色流程、色票資料庫，發展文創商品，盼改變農村風貌，翻轉對檳榔刻板印象。(記者劉星君／攝影)

王一帆爬梳文獻發現，日本 300年前江戶時代，甚至更早到1000年前鎌倉時代，使用檳榔染色紀錄， 江戶時代全盛時期，檳榔子染色，指定只有貴族武士才可以穿和服最高級配色，文獻寫到一個檳榔可以用一棟房子去換，如同荷蘭的鬱金香之亂。

王一帆觀察，台灣對檳榔子染色沒有太多紀錄，他發揮圖資系專長，花兩年研究如何萃取顏色、染上顏色，控制顏色變化，建立色票資料庫，如今紀錄200多種檳榔子染色票，也可以讓之後有心投入檳榔子染技藝應用，為之後推動商品化奠定基礎。

檳榔採收後要曬乾兩到三個月。(記者劉星君／攝影)

檳榔子染所用的原料就是檳榔子，王一帆說，檳榔採收後曬乾兩到三個月，曬到鬆軟後，可直接撥開取出果核，這是色素量含量最高地方，果核破碎之後，用熱水萃取。檳榔子染色範圍，包括大地色系、偏紅、偏黑，深咖啡 色、奶茶色等。