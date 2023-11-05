陳允萍成立司法通譯協會 背後有「洋蔥」

台灣司法通譯協會創辦人陳允萍。（圖：翻攝臉書）

台劇「八尺門的辯護人」探討許多社會嚴肅議題，劇中印尼籍通譯角色「莉娜」貫穿全劇，但主角群為了找到「莉娜」，可是煞費苦心，可見精通外文、中文還要具有客觀立場的「通譯」有多難尋。

台灣法院、檢察署設有通譯，但專精東南亞 各國語言的人才有限，多仰賴外界約聘特約通譯，近來外籍人士在台牽涉的案件遽增，由於通譯牽涉被告的人權，擔任警職多年的陳允萍，在台東成立「台灣司法通譯協會」，授課培訓專業司法通譯，如今他打造通譯平台，希望通譯人才學有所用。

逾200人完成TQSS認證

52歲的陳允萍有警大外事研究所碩士學歷，曾經任職外事警察多年，後轉任移民 署，在台東服務站擔任專員，由於長時間接觸涉外案件，熟悉移民事務。

「台灣司法通譯協會」成立十年，已有200多人完成TQSS認證課程，讓外籍人士在台灣法律面前，能擁有尊嚴與權益的基本人權。

事實上，司法通譯協會的成立背景，其實背後有「洋蔥」，曾任外事警察的陳允萍，偵辦案件時不巧因通譯問題，最終案件當事人含淚輕生。

陳允萍說，當年他身兼執法人員與通譯，未察覺該名移工因害怕被遣返 ，而有說謊的可能，此案讓他反省翻譯過程是否不夠客觀，若能遵守程序正義，將執法人員與通譯分開，也許悲劇不會發生。

嚴守「中立第三人」立場

2007年移民署成立，陳允萍移到移民署工作，但專精東南亞語言的翻譯人才稀少，尤其執法時，要找到合適的通譯不容易，更遑論要具備法律知識，商請仲介、外配幫忙，也難保翻譯的專業度與公正，他因此在台東成立「台東縣外語通譯協會」。

不過，身為公務員卻在業外兼差成立協會，反讓陳允萍被上級處分，考績吃丙，協會成立三年只能結束運作，直到2014年，在全國各地司法通譯學員的催生下，另外創辦司法通譯協會，專責培訓中立客觀通譯人力。

陳允萍說，通譯在法院角色其實就是鑑定人，要避開兩造的利益，須嚴守「中立第三人」立場，才能做到超然公正，台灣司法通譯沒有主管機關，相關教材、課程也沒標準，希望司法通譯協會做為試金石，讓司法通譯走向專業。