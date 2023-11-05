我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

陳允萍成立司法通譯協會 背後有「洋蔥」

記者張議晨／即時報導
台灣司法通譯協會創辦人陳允萍。（圖：翻攝臉書）
台灣司法通譯協會創辦人陳允萍。（圖：翻攝臉書）

台劇「八尺門的辯護人」探討許多社會嚴肅議題，劇中印尼籍通譯角色「莉娜」貫穿全劇，但主角群為了找到「莉娜」，可是煞費苦心，可見精通外文、中文還要具有客觀立場的「通譯」有多難尋。

台灣法院、檢察署設有通譯，但專精東南亞各國語言的人才有限，多仰賴外界約聘特約通譯，近來外籍人士在台牽涉的案件遽增，由於通譯牽涉被告的人權，擔任警職多年的陳允萍，在台東成立「台灣司法通譯協會」，授課培訓專業司法通譯，如今他打造通譯平台，希望通譯人才學有所用。

逾200人完成TQSS認證

52歲的陳允萍有警大外事研究所碩士學歷，曾經任職外事警察多年，後轉任移民署，在台東服務站擔任專員，由於長時間接觸涉外案件，熟悉移民事務。

「台灣司法通譯協會」成立十年，已有200多人完成TQSS認證課程，讓外籍人士在台灣法律面前，能擁有尊嚴與權益的基本人權。

事實上，司法通譯協會的成立背景，其實背後有「洋蔥」，曾任外事警察的陳允萍，偵辦案件時不巧因通譯問題，最終案件當事人含淚輕生。

陳允萍說，當年他身兼執法人員與通譯，未察覺該名移工因害怕被遣返，而有說謊的可能，此案讓他反省翻譯過程是否不夠客觀，若能遵守程序正義，將執法人員與通譯分開，也許悲劇不會發生。

嚴守「中立第三人」立場

2007年移民署成立，陳允萍移到移民署工作，但專精東南亞語言的翻譯人才稀少，尤其執法時，要找到合適的通譯不容易，更遑論要具備法律知識，商請仲介、外配幫忙，也難保翻譯的專業度與公正，他因此在台東成立「台東縣外語通譯協會」。

不過，身為公務員卻在業外兼差成立協會，反讓陳允萍被上級處分，考績吃丙，協會成立三年只能結束運作，直到2014年，在全國各地司法通譯學員的催生下，另外創辦司法通譯協會，專責培訓中立客觀通譯人力。

陳允萍說，通譯在法院角色其實就是鑑定人，要避開兩造的利益，須嚴守「中立第三人」立場，才能做到超然公正，台灣司法通譯沒有主管機關，相關教材、課程也沒標準，希望司法通譯協會做為試金石，讓司法通譯走向專業。

移民 東南亞 遣返

上一則

台河床劇團VR作品「彩虹彼端」受邀捷克影展放映

下一則

美國海軍學院護國寺鐘

延伸閱讀

白宮：拜登下月會習近平…中國何時宣布？美表尊重

白宮：拜登下月會習近平…中國何時宣布？美表尊重
參與性販運 布碌崙華男被明州判3年緩刑

參與性販運 布碌崙華男被明州判3年緩刑
泰勒絲演唱會電影首映封街 紅毯3分鐘致詞藏洋蔥

泰勒絲演唱會電影首映封街 紅毯3分鐘致詞藏洋蔥
盧廣仲拍吻戲前 吃洋蔥臭豆腐

盧廣仲拍吻戲前 吃洋蔥臭豆腐

熱門新聞

故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。（本報資料照片）

為什麼翠玉白菜當不了國寶？乾隆金杯在兩岸行情有差？

2023-10-28 21:59
作者（左）童年和母親及弟弟合影。

思彼岸兄弟

2023-10-29 02:00

尚未完場的苦戀

2023-10-31 02:15

烹飪學校的奇遇

2023-10-28 02:06

太太的自由

2023-11-01 02:00

緣起緣滅(上)

2023-10-29 02:00

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰