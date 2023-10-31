強打基因檢測 麗寶總經理吳泓泰讓癌細胞無所遁形

麗寶生醫總經理吳泓泰強調，發展海內外市場時，研發部分一定要根留台灣。(記者蘇健忠／攝影)

2021年6月，本土新冠肺炎疫情 嚴峻，麗寶生醫旗下麗寶醫事檢驗所於6月3日獲衛福部疾管署核准為「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，正式成為檢驗國家隊的一員。同年8月，麗寶生醫主動伸出援手幫政府擴大病毒篩檢能量，防堵疫情的擴散，希望盡其心力協助政府一起對抗疫情，於19日取得台北市政府許可Covid-19自費檢驗指定機構。

到了2021年9月，政府在防疫政策中提出防疫旅館「居家檢疫房客PCR採檢」專案，麗寶醫事檢驗所更是義不容辭的結合蕭中正醫院及麗寶集團旗下位在深坑的褔容二館，提供台商返家安全的防疫之路。

麗寶生醫是房產大咖麗寶集團關係企業，前身是1998年成立的華星生技。2004年，麗寶集團董事長吳寶田因緣際會入股華星生技，2009年交給第二代的么子、現任麗寶生醫總經理吳泓泰管理，該公司在1998年曾是台灣第一家經衛生署核可免疫治療臨床試驗，只對癌細胞進行攻擊的「樹狀細胞」進行癌症 臨床免疫治療試驗。

檢測 大計畫 兩事業申請上櫃

吳泓泰坦承，當初麗寶集團投資生技公司，完全是一件無心插柳的舉動。不過從跨足生醫產業至今，麗寶生醫以癌症治療為出發點，目前鎖定兩大領域，包括基因檢測與細胞治療，麗寶生醫原本也有發展新藥，但是近來已將資源集中在基因檢測及細胞治療兩大項目，麗寶生醫資本額逾7億台幣(約2145萬美元)，其中麗寶集團持股逾六成。

在基因檢測方面，麗寶生醫利用次世代基因定序（NGS）協助病人檢測，從2011年底開始，與台北榮總病理科合作，利用北榮的育成中心打造實驗室，接著兩年後獲得台灣最早擁有CAP認證的實驗室，吳泓泰說：「麗寶生醫是當時全台灣第一家利用NGS與醫學中心合作的生技公司。」

麗寶的基因檢測主要是利用NGS技術檢測癌症基因變異，並提供其標靶藥物資訊供精準用藥。麗寶生醫與台北榮總的合作一開始鎖定肺癌，後來再擴充到其他癌症，目前麗寶生醫已延伸到心臟、神經內科相關的罕病檢測，合作的對象已遍及全台北、中、南各大醫院及福建省連江縣的縣立醫院，自去年12月起，更與全球人壽合作推廣精準醫療強化版癌症險，目前參與的保戶已超過2000人。

針對細胞治療項目，麗寶正在申請「特管法」，以免疫細胞鎖定放射腫瘤的治療項目，成為台灣唯一以非血液腫瘤申請「特管法」的細胞治療公司。此外，麗寶生醫擁有自己的周邊血儲存庫，時間超過十多年。

紅到大陸去 入選核酸篩檢商

總計麗寶生醫目前合作的醫療院所達25家，其中自行成立的診所有兩家，大陸有一家；檢驗所則是台灣與大陸各一家，預計明年會增加更多合作醫院。吳泓泰表示，麗寶生醫的母公司麗寶建設過去從沒有公開發行進入資本市場，現在麗寶生醫的規畫則不同，針對基因檢測及細胞治療兩項目，麗寶生醫有計畫讓這兩項事業體分割獨立為單一公司，然後申請掛牌上櫃。

除了台灣，麗寶生醫也看好大陸市場前景，2016年就進軍大陸，選定廈門，成立麗寶生醫子公司廈門麗寶生醫，引進最先進的NGS基因檢測，當時是廈門第一家擁有「第三方實驗室資質」的台商。也因擁有最先進的檢測技術，2020年2月中旬，廈門麗寶生醫成為第一家取得廈門市核發核酸檢測的單位，並在疫情爆發期間，協助廈門當地民眾儘速復工。

回首那時在大陸市場的發光發熱，吳泓泰強調，如今的麗寶生醫在發展海內外市場時，研發部分一定要根留台灣，等待發展出成熟產品時再跨海到其他國家銷售。隨著麗寶生醫在細胞治療與基因檢測的布局逐漸成熟，未來兩事業體進入資本市場後，吳泓泰將擘畫著集團生醫事業發展藍圖，未來將成為生技界的一股新勢力。