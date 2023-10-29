姊弟攜手 黃錦雲、黃景豐帶領家族企業走向國際

大井泵浦最知名的企業形象─黃色海象。(圖：大井提供)

台灣泵浦龍頭大井泵浦創立已56年，是台灣規模最大的水泵浦研發製造一條龍業者，看好東協經濟體發展動能，除投資 高雄二廠預計2025年量產啟用，蘇州廠也將在2024年首季供貨東協市場，搶攻零關稅 商機。

大井泵浦董事長黃景豐。(圖：大井提供) 大井泵浦總經理黃錦雲。(圖：大井提供)

台灣早期因水質不佳，許多民眾誤喝汙染水質而生病，當時水泵浦多仰賴進口，大井創辦人黃秀雄因而決定投入開發國產水泵，期望提供民眾健康飲水供應環境，隨持續投入研發，大井陸續推出銀離子抗菌水泵及工業塑化水泵等新品，讓這家老字號逐漸躍居台灣一線水泵浦品牌，更稱霸公寓大廈樓頂水泵逾六成市占。

擦亮品牌 連五年奪精品獎

但茁壯成為台灣最大水泵事業，大井其實也曾跌跤。2002年，公司率先推出國產超靜音不生鏽水泵Q系列，由於具獨創性，盛大產品發表會後就開始對外銷售。

大井泵浦總經理黃錦雲回想，當時自認技術領先，想盡快讓產品上市，沒想到水泵放在社區大樓頂樓日曬，或放潮濕處，電路板一下子就壞掉，業務接不完客戶責罵電話，只能道歉並迅速替客戶更換。

「這個經驗讓我們知道，日後新品上市不僅要測試久一點，還要找戶外等各種場景做驗證。」黃錦雲表示，品牌形象因此次失誤受傷。

之後她除了不斷改良產品，也積極參加國家舉辦獎項遴選，目前大井連續五年拿到國家精品獎，為的就是希望取得國家認證為品牌背書。

而後，Q系列靜音水泵產品終於打出名聲，叫好又叫座，卻吸引同業一窩蜂的仿冒，許多他牌水泵外觀長得跟大井水泵一模一樣，難以辨識，同業也耳語：「反正大井告不贏」，判斷大井不會花時間金錢去提告。

「就衝著這句話，我們團隊內部開會決議要提告，否則未來花多少年研發驗證的新品，對手半年就能複製出來。」黃錦雲表示，2008年大井罕見以專利侵權提告，最後花費五年時間才把所有侵權案終結，現在水泵市場已經沒有模仿歪風。

隨企業發展逐漸穩定，黃家也已在三年前完全交棒第二代，由三姊弟及妹婿合作分工。

總經理由大姊黃錦雲2014年接任，她為準備接班，苦讀碩博士研究家族企業傳承，更率領團隊在品牌再造與專利訴訟上發動攻勢；大弟黃景豐原任副董事長，在2012年一肩扛起高雄建廠任務，累積豐富廠務管理經驗後，2020年時任董事長的創辦人黃秀雄決定交棒，將董座由黃景豐接任，妹婿為技術長沈建華、小弟黃景成則擔任副總經理，負責國際業務，家族第二代四人各司其職又互相支援。

拓展規模 明年將申請上櫃

近兩年公司營收維持14億台幣(約4291萬美元)水準，大井正規畫布局國際市場作為下一個成長引擎，其中東協成長潛力看俏，歐洲及日本也有許多ODM訂單上門洽詢中。

財務長張登溪表示，過往大井把主力放在台灣，未來決定要跨大步走出去，由於現在年產能48萬台的水泵浦工廠產能利用率已達85%，為此集團已經投資興建高雄二廠「環球廠」，預計2025年完工，為海外市場需求預作準備。

大井目前除高雄廠產值貢獻超過50%，專注民生用水泵浦產品線，三芝廠主要專注工業及商業用水泵浦，另有蘇州廠針對中國大陸內需產品生產，不過，近年隨東協經濟體快速成長，當地水泵浦需求成長快速，而台灣因不是東協國家，台灣出口有高額關稅，因應地緣政治，蘇州廠已在調整產線，預備生產銷東協機種，搶吃東協零關稅商機。

副總黃景成表示，東協目前對手主要是大陸業者，因為大陸銷東協零關稅，成本比台灣低，因此，大井將積極把東協訂單從台灣移交蘇州廠生產，最快2024年首季出貨，屆時大井可以將關稅降低的利潤回饋部分給當地經銷商，藉此拓展東協市占。

大井泵浦研發人員正在測試產品。(圖：大井提供)

根據統計，台灣銷馬來西亞水泵浦關稅要20%，柬埔寨及越南 也要15%，另外巴西要14%，印尼也有10%關稅，若由中國大陸廠交貨將全歸零。張登溪表示，2022年東協市場營收貢獻約13%，到今年第2季度已經拉高至16%。