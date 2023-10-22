廣運謝明凱 從零摸索出執行長門道

廣運機械執行長謝明凱從零摸索出門道。（記者曾吉松／攝影）

廣運機械創辦人謝清福2015年透過友人轉告兒子謝明凱：「今天不接，明天也還是要接，不如趁早。」正式啟動長子接班。

謝明凱在38歲的時候接班，開創太陽能電池廠太極能源、成立第三類半導體公司盛新，執行長這個角色在集團中沒有範本，他自嘲犯的錯很多，接班八年，得靠日積月累才能得到「老闆」的信賴。

謝明凱2004年從美國念書返台，一路從特助做到副總，2015年他接任太極總經理，管理太陽能電池事業，這也是他第一個從無到有創立的新事業。

接執行長靠摸索

靠著找人、找設備、組織資源，太極2007年成立，2008年底量產，但2009年面臨貿易關稅戰，太陽能面板價格重挫，太極數年在虧損跟獲利中掙扎，2014～2015年他大刀闊斧關閉昆山跟台灣廠，產能重心轉往越南 ，2015年開始賺錢，當時他只想把生意顧好。

但父親卻有不同想法，謝清福沒有直接找謝明凱談，而是透過當時董事會一位親近董事轉告他：集團需要一個執行長角色來領導，「你今天不接，明天也還是要接，倒不如趁早快點介入，比未來變化更大去接要好」。

「過去廣運從沒有集團執行長這樣的角色，也沒人教我怎麼做，我要憑空摸索。」但既然答應接執行長，謝明凱要求父親去念政大EMBA，當他的學弟，讓兩人有共同的語言。

一開始，父子兩人也面臨職權的定義以及兩人管理風格的衝突。該怎麼辦？謝明凱大笑說，一度是「我們盡量不讓董事長知道太多事，但這樣做畢竟不能長久」，後來慢慢地做出一些成績，謝清福也開始信賴新的企業文化，才逐漸放手。

失敗中汲取經驗

除太極面臨過虧損，還有一次，集團看好接到的厄瓜多標案，大舉投資 備料，風風火火地準備，不料該國突然因財務風暴標案喊卡，導致認列損失。「每次虧損都是經驗值，我未來會對海外標案格外小心，這是一個很大的教訓。」謝明凱說。

靠自己摸索執行長角色，謝明凱坦言，有時候晚上還會失眠 。「有時是因為面臨困境點，包含人事物或未來發展，雖然我講得很自信，心裡面還是有不確定性。」

謝清福的海派作風讓人印象深刻，謝明凱則熱愛跟人聊天，從中學習，這位執行長正以高親和力，帶領比他年長的廣運電子邁向未來。