東陽董座吳永茂 經營夥伴關係「以退為進」

東陽副董事長吳永茂。 （記者邱馨儀／攝影）

2010年，東陽實業決定處分子公司長春富奧東陽塑料製品公司2%股權給合資夥伴長春一汽汽車集團，交易完成後，東陽對該公司的持股比率降至五成以下，在那之後東陽又處分了間接轉投資 的大陸蕪湖幼獅東陽汽車塑料零部件公司五成股權。

降低持股 創造互利

東陽十多年前降低對大陸轉投資事業的持股，從51%降為49%，對東陽而言，雖然合併營收因此大幅縮減，卻對東陽長期與大陸車廠的合作關係有利，甚至對東陽的實質獲利有重要的助益。

做這個決策的人是東陽副董事長吳永茂，當時吳永茂還是東陽的總裁，東陽大陸共有16座生產基地，而且還在持續增加中。

然而，當時東陽與長春一汽集團合作關係相當緊密，但卻也面臨擴展業務的瓶頸。主要是因這是東陽超過五成持股的轉投資事業，當然是由東陽主導，但對於這些轉投資事業的主導者而言，很難了解當地的政治與人脈關係，有時連當地人使用的語彙也很難有效掌握。

於是，為了進一步擴大規模，吳永茂決定出讓2%的持股，從51%降至49%，由當地合資夥伴主導，考量的重點是，由當地人衝業績會比台灣人跨海管理的效果明確，也使得東陽的營運更加穩定。

當然降低持股的還是以大陸供應OEM業務的轉投資事業為主，AM（售後維修）市場以北美為主，AM的主要生產基地在台灣，拚的是少量多樣的效率生產與管理，這也是東陽的強項。

借力使力 保持優勢

在大陸非轉投資事業降低持股比率之後，東陽在這些轉投資事業仍然取得穩定關鍵地位，東陽的優勢就在產品的開發、管理，使東陽與合作夥伴的關係仍然非常穩定。

吳永茂指出，去年疫情 過後，AM營收成長，但大陸的OEM市場尚未恢復正常，去年東陽的合併營收台幣212億元（約6.56億美元）繳出較前一年成長的好成績。但更重要的是，如果加上東陽為了擴展業務減少的2%，無法納入合併營收的部分，東陽的營業規模其實已經超過台幣500億元（約15.48億美元），以目前的情況看來，東陽的策略是正確的。

吳永茂說，東陽一直是一家重視實質遠超過面子的公司。東陽在大陸轉投資事業相當多，要外派高階主管到大陸，就難以避免會遭遇到許多問題，仰賴當地的人才，借助當地合作夥伴的力量，才能讓業績做的又好又穩定。

至於東陽本身，則是在技術、管理與開發上投注更多的心力。以東陽近年開發的輕量化產品為例，大量使用塑膠的優勢運用在更多的車子零部件上，此舉一方面是因為開發產品是東陽的本業，另一方面則呼應新能源車對於輕量化汽車零部件的要求。

吳永茂舉例，像是東陽開發的塑膠尾門，就是典型的輕量化產品，既具備汽車需求的強度，又能提供新能源車緇銖必較的輕量化要求，目前輕量化尾門已經打進豐田的供應鏈 ，供應大陸TOYOTA車款的使用，預期未來還將進一步進入到其他車廠的供應鏈中。