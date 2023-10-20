姚勝雄經營哲學 想留住人才先學會傾聽

勤業眾信永續長姚勝雄今年透過全面性加薪，搶才、留下優秀人才。（圖：勤業眾信提供）

在高齡化與少子化浪潮下，台灣各行各業的缺工問題日益嚴重，勞動部先前公布今年第四次人力需求調查結果概況，發現第3季人力需求較上季增加5.1萬人，面對大缺工局面來襲，勤業眾信永續長暨客戶、產業與市場負責人姚勝雄表示，勤業眾信打造多元的工作環境、提供全球性的工作機會，今年更透過全面性加薪，搶才、留下優秀人才。

營造快樂職場文化

姚勝雄服務的客戶類別以台灣、日商及大陸台商為主，產業包括製造業、買賣業及服務業，他表示在幫助客戶解決問題時，一定需要整個團隊的合作努力，因此員工的心境要特別關心、團隊的氛圍也要努力經營。

姚勝雄說，每年團隊裡都有剛從大學畢業的新鮮人加入，這些初入社會的新鮮人像張白紙，要從零開始學習許多事情，剛進入勤益眾信的前一個月，新人都在上審計、會計等課程，而他透過成立生活小組，讓新人以及各層級的團隊夥伴可以互相交流，如此新人遇到任何問題時，都可以透過生活小組的同仁協助處理。

另外，對於資深員工，勤業眾信也提供生活服務方案，姚勝雄表示，由於資深同仁已經熟悉公司文化，和同事也都較為熟識，因此和新人不一樣，會產生不同心理層面的需求。而勤業眾信提供的生活服務方案，包含法律上諮詢、員工職涯上的發展、和心理的健康衛教等。

姚勝雄表示，事務所有專業職醫、護理師，在事務所擔任企業健康顧問，提供職場健康服務，並且預防、診斷、治療與工作相關的傷害與疾病。

姚勝雄表示，會計師事務所工作內容相當的多，而他希望可以營造快樂的環境，他認為「最重要的資產是人」，若工作的痛苦指數太高，根本無法留住Z世代。姚勝雄說，觀察近年加入勤業眾信的新鮮人，Z世代追求的和他想像的非常不一樣，「傾聽」變得十分重要。

線上學習提升技能

他說從和自己生活小組的新人聊天，就可以知道Z世代追求的不只是工作上的成就，對於他們來說「工作彈性」更具吸引力。因此，在傾聽新人需求後，讓員工試著在家工作，因為相信同事都有「自制力」，不必把大家都請來辦公室，透過其他機制管理層也可以做好管理，團隊的績效也變得相當好。

對於如何維繫團隊感情，姚勝雄說，同仁平日上班服裝都很正式，但公司實施只要是連續假期的前一天或是星期五，員工就可以穿著便服來上班。這個措施在一開始他覺得好像沒有什麼特別的影響，但某次和團隊聚會時，有員工向他透露，假日前穿便服上班雖然是小小的舉措，但對心境影響很大，整個辦公室都會比較放鬆，穿起便服有一種提前進入放假的「儀式感」。

姚勝雄表示，勤業眾信在基本薪資上來看是業界最高，今年他們更透過全面性加薪，留住優秀人才，他表示除了薪資上成長，如何和員工一同進步也是他最關心的事。姚勝雄指出，勤業眾信提供員工商業技能的線上訓練課程，像是近期的熱門議題：ESG、數位轉型等列為必修、選修課程，透過訓練讓員工學習，也擬定目標讓員工成長。

姚勝雄說，在課程學習的過程中有些員工發現自己更喜歡、更擅長其他部門或單位工作，他對於員工發現更在行或喜歡的領域，都會鼓勵他們調去其他部門，他認為除了薪資以外，給予鼓勵和彈性，也是留住優秀人才以及搶才的好方法。