保留時間的溫度…「沃齊通」召喚台灣腕表工藝魂

沃齊通研發工藝腕表品牌。（記者邱德祥／攝影）

2019年沃齊通憑藉研發多年的工藝腕表品牌「1多點」，拿下德國 國家設計獎；對品牌創辦人徐嘉明來說，獲獎手表承載的不只是工藝，還有苗栗在地文化傳承，以及對故鄉的情懷；品牌之路，難走，但他亦步亦趨，目標成為「首支代表台灣工藝設計的腕表品牌」。

打開展示櫃，徐嘉明手上拿著雕琢許久的工藝腕表配件，開始仔細解說，不同市面上手表，「1多點」工藝腕表，包括表框、表面、表帶不僅都可替換，且材質多樣化，如原木、漆器、陶瓷等，甚至與台灣歷史博物館 合作，跨界打造名畫系列的聯名限量腕表，又以華裔油畫大師常玉最具代表性。

強打品牌 奪德國設計獎

徐嘉明指出，不同材質的應用、有其各自的工藝難度需克服，但不變的是，團隊想讓「1多點」工藝腕表成為一個平台，成為苗栗在地文化傳承的載體，透過品牌能讓國人、全世界更了解台灣文化，讓時間更有溫度。

學的是建築，看似半路出家，但徐嘉明投身工藝腕表產業卻未見違和感，關鍵來自於家族鐘表事業。「對我來說，一個是空間設計，另一個是時間設計，都是我所熱愛，差別只在於呈現的載具不同」徐嘉明說。

徐嘉明在時間設計的啟蒙，以及骨子裡熱愛設計DNA，來自家族鐘表事業。

1973年徐嘉明的父親徐文淵與堂哥在台北合夥開貿易公司－「黑龍興業」，主要進口瑞士手表品牌，如愛琴表ELGIN；兩年後，更進一步創業、掛起天梭表的招牌開起表店，並自創手表品牌Bossjoy。

沃齊通2019年拿下德國國家設計獎。（記者邱德祥／攝影）

創業之初，父親徐文淵就開啟事業的黃金十年；不過，1983年起，國內外環境丕變，中國大陸慢慢成為全球代工廠，國內鐘表市場式微，徐文淵決議返鄉苗栗開設表店。2000年，網路興起，各行各業面臨轉型，徐家的表店也不例外。身為第二代的徐嘉明發現鐘表產業愈來愈往價格戰的紅海市場靠攏，同時他更察覺鐘表市場中，有群熱愛機械表的「改表師們」，這些客人時常拆表改造，不僅把手表當成精品工藝進行改造，更把「改表」從興趣玩成一種「文化」，手表不再只是記錄時間的工具，反而成為一種獨特的文化表徵。

涉足電商 瞄準DIY商機

發現新藍海市場的徐嘉明，隨著網路商店興起，以及客戶的行為模式中發現利基，將家中先前銷售品牌手表的業務，擴至經營鐘表零件、配件及工具，開設網路賣場「鐘錶通」，而市場鎖定北台灣，自家鐘表業務從線下實體店面延伸到線上虛擬通路，且銷售業務延伸至鐘表DIY利基市場，為家中表業生意注入新契機。

沃齊通總經理徐嘉明。（記者邱德祥／攝影）

2011年，他更成立「鐘點站」專營時鐘項目的DIY產品，將DIY銷售產品戰線再拉大；2014年，徐嘉明全心投入網路電商、表店維修部材料的供貨，結束門市服務，專攻線上銷售，多年耕耘，目前沃齊通已是全國最大鐘表專業DIY工具零售平台。

鐘表工具銷售成功站穩腳步，不過，徐嘉明對設計的熱情未曾退卻，2019年，研發多年的台灣工藝腕表品牌「1多點」正式成立，並在募資平台嘖嘖進行首賣，獲得大批「表友」青睞，奠定品牌口碑，但這對他來說，只是實踐夢想的第一步。

「夢想有多大、版圖就有多大」，2019年「1多點」自有品牌成立的同年，徐嘉明直接將這支融合台灣工藝設計之魂的品牌送上國際舞台參賽，更成功一舉拿下德國國家設計獎及多國專利，驚豔國際。

徐嘉明表示，他的目標是「品牌獲得國人高度認同，並能夠成為首支代表台灣工藝設計的腕表品牌」。

如同「1多點Idodan」的品牌名稱發想，取自客家話「幾點鐘」的含義。徐嘉明說，獲獎手表只是文化載體，更深層的是，他想要傳遞的是「故事」，一份來自「苗栗工藝特色、文化的故事」。

徐嘉明表示，他期待這支代表台灣工藝的腕表品牌，下一階段挑戰工藝價值更高的機械表，同時希望通路據點更多，讓國人再多認識這個品牌。