中醫師返鄉 租西醫診所賣咖啡 舊式掛號窗台吸睛

中醫師張晏（見圖）開咖啡館，飄散濃厚懷舊風格，診所掛號窗台是一大特色。（記者徐白櫻／攝影）

台東縣歷史建築「菅宮勝太郎故宅」曾經是成功鎮第一座醫院，也是新港教會會館，全面整修後變成社造據點，附屬的「眺港咖啡 」故事也有趣，這座由西醫診所改裝的咖啡店保有舊式掛號窗台，老闆張晏更是貨真價實的中醫師，因疫情 返台，變身文青咖啡店老闆。

菅宮勝太郎故居是成功鎮上知名旅遊景點，這棟老宅建於1932年日治時期，新港支廳支廳長菅宮勝太郎退任後興建的自宅別墅，二戰後國民政府接收，後被台灣基督長老教會信徒高端立醫師收購並改裝成醫院，命名為高安診所，因空間不夠，老宅旁又建平房當診所，整體稱為「心驛耕新園區」，屬教會產權。

心驛耕新園區免費開放外界參觀，「眺港咖啡」開在老宅旁邊，外觀是舊式風格平房，裡面飄著濃郁咖啡香，舊式掛號櫃台見證診所歲月，洗石子基座搭配木頭邊框玻璃，現當工作室及展示廳。

張晏表示，當年來台東衝浪結識另一半，在大陸完成中醫學 業後留當地執業，2021年遇新冠疫情返成功定居，去年適逢菅宮勝太郎故居整修及維護經費龐大，教會對外招商，夫妻決定租老房子經營咖啡店。