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研究、蒐集史料40餘載 洪德麟獲金漫特別貢獻獎

記者陳宛茜／即時報導
第14屆金漫獎特別貢獻獎得主洪德麟。（圖：洪德麟提供）
第14屆金漫獎特別貢獻獎得主洪德麟。（圖：洪德麟提供）

文化部日前公布第14屆金漫獎入圍名單，並宣布漫畫家暨漫畫研究者洪德麟獲得特別貢獻獎。評審團表示，洪德麟研究台灣漫畫史料40餘年，大量收藏並深入研究日治時期至當代台灣漫畫的發展脈絡；他也在大學、研究所開課，向年輕世代傳承台灣漫畫知識與能量。

評審團指出，1949年生於台中的洪德麟，於出版解嚴廢除審查前，擔任雜誌總編輯及報紙漫畫版主筆。1980至90年代，在多種刊物發表了近千篇的漫畫文章、專欄介紹台灣及日本漫畫，參與國際漫畫研討會，深入研究台灣漫畫的發展脈絡。

本屆金漫獎共有199件作品報名參賽，歷經初、複審後，共24件作品入圍。評審團表示，本屆作品表現多元。以「跨域應用獎」入圍作品為例，以懷舊（廣播劇、黑膠）、新穎（AR APP、串流）、虛擬（網路串流）、現場（Live廣播劇）等各種形式，展現漫畫成為多元媒體的時代特質，也讓原始IP有更大的伸展空間。

文化部指出，本屆金漫獎總獎金為台幣275萬元（約8.48萬美元），將從入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者六名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出一位「金漫大獎」得主，得獎名單將於10月26日舉辦的頒獎典禮中公布。

漫畫家洪德麟早年秀出收藏的6萬餘冊漫畫書。（本報資料照片）
漫畫家洪德麟早年秀出收藏的6萬餘冊漫畫書。（本報資料照片）

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