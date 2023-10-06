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蔣萬安行銷台北經驗 藍綠讚出訪成功

記者林麗玉、楊正海、鍾維軒／即時報導
台北市長蔣萬安（右）向姐妹市威靈頓市長Tory Whanau（左）分享今年原住民周活動，他換上原民服裝體驗舞蹈的影片及照片。（圖：北市府提供）
台北市長蔣萬安（右）向姐妹市威靈頓市長Tory Whanau（左）分享今年原住民周活動，他換上原民服裝體驗舞蹈的影片及照片。（圖：北市府提供）

台北市長蔣萬安日前結束3天2夜南韓參訪，出席「世界城市高峰會市長論壇」時，向各城市首長暢談台北的大數據中心及YouBike優化經驗，也舉台北跨年為例，透過大數據，確保市府前廣場周邊10萬人活動能安全。藍綠議員都稱讚蔣出訪成功，讓國際看到台北。

蔣萬安以「數據導向下的創新實踐」為題演說指出，台北市府目標很明確，就是打造開放、服務型政府，滿足台北市民的需求。

數據創新實踐 優化YouBike

蔣萬安提到，台北大數據中心是創新實踐，透過前瞻性政策研究，結合數據儀表板的資訊視覺化，讓資源管理和基礎設施更優化，他以每年台北跨年為例，市府前廣場周邊吸引約10萬人參加跨年，透過與電信公司數據串連，大數據在保護個資前提下，即時掌握各地區的人員數量及密度。

至於台北YouBike優化，蔣說，YouBike不僅是台北大眾運輸網絡的一環，更是世界上最大的共享單車系統之一，透過數據分析，北市優化部署將單車分配到高峰和非尖峰時段的需求熱點，不僅節省單車移轉時間，也增進市民的租賃體驗。

蔣萬安也參訪南韓TIPS Town，由南韓中小企業管理處成立，被譽為新創獨角獸製造機，韓政府希望在永續發展、少子化、地緣政治等風險中，催生競爭力。蔣萬安說，未來會將這些思路，列入台北新創政策考量。

邀姐妹市原民 明年參加台北盛會

蔣萬安出訪最後一天上午也與有毛利族血統、姐妹市威靈頓市長Tory Whanau等一行人早餐會，蔣分享他今年原住民周活動，換上原民服裝體驗舞蹈的影片及照片，也當場邀請Whanau等一行人，明年赴台北參與八一原民周及智慧城市博覽會Smart City Expo活動。

民進黨市議員、松山信義區立委參選人許淑華稱讚「這是一次成功的出訪」，成功與首爾市長簽署了青年事務合作備忘錄。未來台北能以此為基礎，讓更多年輕人走上國際舞台，讓台北成為更國際化也更照顧年輕人的國家首都，長遠來說，此行意義別具意義。

國民黨市議員詹為元指出，蔣萬安這次出訪和亞洲城市首長見面交換意見，參加國際會議也替台北市行銷加分、增加國際能見度，蔣萬安出訪新加坡和這次去首爾，都帶資訊局長趙式隆隨行，汲取經驗，可見對未來北市數位發展，非常重視。　

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