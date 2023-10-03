團圓國際打造智慧便盆 讓貓奴向臭味說拜拜

瞄準毛小孩經濟快速成長，新創企業團圓國際聚焦以貓健康為產品核心，推出優化飼主及貓咪生活的智慧貓砂機，至今已服務逾萬名「喵星人」，搶攻寵物商機。

團圓國際成立於2017年，由愛好貓狗寵物的蔣煥與江碩齡夫婦共同創立。創辦人江碩齡表示，台灣社會因高齡化與少子化，加上社會人際關係疏離，催生毛小孩「陪伴」需求，國人飼養寵物數量逐年增加，帶動寵物照顧服務產業需求。

隔離粉塵異味 解決飼主痛點

根據寵物登記管理資訊網資料，家貓登記數量已連兩年超過家犬，2022年家貓登記數量高達逾13萬隻，超越家犬的10萬多隻，家犬登記數量持續下滑，兩者結構占比反轉，反映出近年飼養寵物之偏好。

雖然都是汪星人與喵星人的愛好者，不過，江碩齡分析，對於飼主而言，貓咪上廁所習性與狗不同，飼主清理時要忍受粉塵與異味，為解決清理貓砂盆不方便的痛點，因此決定創業推出智慧貓砂機產品。

對比市面上其他款貓砂機，團圓國際的智慧貓砂機以雙輪結構設計，方便飼主輕鬆移動，且封閉型的集便倉可以隔離臭味，飼主只要輕按貓砂機上的按鍵，就能智慧鏟屎，貓砂機內的抗菌墊也兼具防黏、防抓等功能。

江碩齡說，許多台灣貓奴因為智慧貓砂機而解放，雙手實現鏟屎自由，許多貓咪因智慧貓砂機的AI 健康預警而拯救生命，智慧貓砂機特點不只在自動化，透過手機App 也可以遠端連結貓咪數據，並針對多貓識別功能研發，提取每隻貓咪的健康資訊，等同建置獸醫等級健康系統資料庫。

有了智慧貓砂機所監測的數據，往後帶毛小孩看診時，只需秀出手機App的數據，即可提供醫生進行分析、判讀，飼主們從此不需再為病情描述不清，而自責心痛。

守護主子健康 靠AI收集數據

為打開知名度並深入了解市場需求，團圓國際透過群眾募資平台，將智慧貓砂機推出上市，讓營業額與品牌曝光都得到快速成長。截至8月底，目前產品在嘖嘖募資已突破1800萬元。

團圓國際強調，自家產品是市面上唯一研發過程中，有台灣科技團隊參與設計優化，並使用台灣晶片 ，掌握核心晶片的智慧財產權，發揮台灣設計、品管、半導體、資通訊與寵物友善的優勢，把「台灣晶片」傳送到全世界 ，是團圓國際堅持「深根台灣、永續服務」的企業精神。

團圓國際的智慧貓砂機在台灣已打敗美、中品牌，成為市占之冠，其中關鍵在於產品核心價值的數據化分析，讓飼主可擁有毛小孩長期健康報告。江碩齡表示，團圓國際將以台灣作為前期產品試驗場域，提升產品的穩定性與標準化，組建國際行銷與設計團隊，並透過經銷商合作，前進美國、日本、東南亞等地，將以全球寵物市場作為中期目標。

相較於養小孩，因為毛小孩不會說話，目前團圓國際正與資策會合作，希望透過智慧貓砂機收集貓咪飲食餵食，健康數據，並分析大小便等資訊，可對飼主提出示警的功能，優化貓砂機體驗。