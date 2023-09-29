湛藍海洋推水上掃地機器人 清除海廢找回純淨

臺灣湛藍海洋聯盟共同創辦人暨執行長陳思穎。(記者邱德祥／攝影)

近期核汙水排放引起民眾熱議，但許多人不知道，全球一年有超過800萬噸的塑膠垃圾，從陸地排入海洋，甚至還有研究預估，2050年時，海洋中的塑膠垃圾總量將會比魚還多，「海廢」問題迫在眉睫。為解決海廢問題，2019年3月9號臺灣湛藍海洋聯盟正式成立，希望透過所研發的智慧型掃海機器人「湛鬥機」，幫大海找回最初的純淨。

湛藍海洋創辦人陳思穎表示，海洋塑膠現存量1.5億噸，「每一分鐘就有一卡車的垃圾流入海洋」，年估量約800萬噸到1280萬噸；預估2030年達3億噸。

一分鐘危機 流入一卡車廢棄物

「許多人不知道海洋塑膠垃圾的危害有多大」。海洋垃圾的存在，不僅會導致海洋生態的多樣性下降、許多物種瀕危外，透過食物鏈的傳遞則會影響飲食安全，還會讓海洋固碳能力下降、溫室氣體濃度增加，影響觀光 、漁業、商業發展衝擊經濟等。

「湛藍海洋。Azure」團隊的成立宗旨是保護海洋生態、推動環境議題及倡導社會永續為出發點。透過產官學的跨領域合作，發展海洋科學及科技，並對海洋環境面臨問題提出解方，同時推動公民科學、海洋教育及社區參與，以促進海洋生態保護與區域生活共存共榮。

陳思穎指出，現在的海洋廢棄物中，其中約有八成是來自陸地，包括從河川、下水道、垃圾掩埋場等來的垃圾，另外兩成則是漁業、運輸、海事工程的海源垃圾。至於海洋垃圾的清理，當它們被固著於沙灘上時，我們可以透過淨灘來移除，但漂浮在水面上或是沉積於海底的垃圾，由於移除工況難度高，通常只能任它漂流轉移。

陳思穎強調，海面上隨流漂來進入港口的垃圾，最好的處理就是立即打撈上岸來，因為若是未能及時清潔、妥善處理的話，有可能在下一刻風向或潮流改變後，再度流入大海，繼續汙染環境生態。

還要面對的問題則是，由於台灣政府主管機關權責分工及資源分配不均下，漁港環境維護淪為灰色地帶，也就造成「三個和尚沒水喝」的窘境。另外，更殘酷的現實則是，當大家口中說垃圾是從海外流入港內的同時，許多漁港自己就是垃圾的產區。

不留碳足跡 無人駕駛省時省力

為湛而戰計畫，目標為「推動海洋清潔產業之轉型」，建置有效阻斷陸源垃圾通往海洋的關鍵防線，打造智慧型掃海機器人（湛鬥機），移除港灣中漂浮性海洋垃圾，導入系統性解決方案，為大海找回最初的湛藍。

陳思穎表示，全台灣共有220座漁港，目前只有不到10%的觀光型大漁港能分配到政府清潔預算；其清理方式，多半是清潔人員搭著小船，以人力撈起海漂垃圾。而這樣的清理海廢方式，在缺工、缺乏船舶駕駛人才的港灣，無法常態性的頻繁清理港灣。

同時，每艘清潔船造價不菲，加上每次清掃的人力及培訓費用、清潔船停靠費用，不斷拉高清潔海廢的費用，也限制了僅有具經濟╱國防價值的港灣能導入。

還有，現有清潔船為燃油驅動，清掃過程中所排放的氣狀與粒狀汙染物嚴重危害健康，也造成空氣汙染。且無論是清潔船或人力打撈皆因為工具體積、效能的限制，面臨特定死角無法移除垃圾的情況。

為解決上述問題而設計的「湛鬥機」，從第一代的手動駕駛、第二代的循跡自航，目前已來到第三代搭配5G通訊的遙控自航，單趟巡航可乘載100公斤的海廢，單日移除垃圾量約200公斤，每年工作260天約可移除52噸的垃圾，相當於226萬支寶特瓶。

相較傳統燃油清潔船，使用台泥鋰三元電池為動力的「湛鬥機」，每工作一小時，可減少340公斤以上碳排放，一年工作260天，每天工作六小時，每年可以少近53萬公斤二氧化碳排放，能兼顧清理海洋垃圾的環保目標及國際對於2025降低碳排的期待，日後升級使用綠能 蓄電後，更能符合環境永續的要求。