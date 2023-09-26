郭大經找AI熬心靈雞湯 開創新商業模式

中華開發創新加速器總經理郭大經表示，「小鎮TownTown相癒」在評審團隊中引起討論，建議可以爭取更多資源開創新商業模式、甚至跨足海外市場。他指出，學生創業團隊要注意的是題目必須解決社會的痛點和想法，且有一定的難度，營運上必須是有效的解方，團隊要具備執行力。

郭大經指出，當前在社會上「憂鬱」是一個潛在重要議題，然則未必人人都是憂鬱症 ，如何適度紓解「輕憂鬱」和壓力，確實是一個重要議題。

「相癒」以虛擬角色的遊戲方式，幫助用戶適度抒發心情，利用三項產品，包括「心靈種子」讓不願對外透露壓力的人自己抒發壓力，種下自己的想法；「動物小差使」讓用戶與跟自己相同處境的虛擬角色對話；匿名的「魔法旅客」，讓人慢慢試著真實對匿名者表達自己想法，都是很有效抒發壓力的做法。最後也介接醫療資源、社工團體，幫助有需要的人找到諮詢資源，整體已經是相當完整的營運計畫。

他說，近期社會上因憂鬱的自殺案頻傳，有時候夜深人靜，心靈脆弱，往往只需要一個出口，這樣的「邊際效應」是最大，而「相癒」具有拉人一把的效果。他認為學生團隊可能有「夢想很大，但舉步維艱」的困境，但其實以解決社會上憂鬱症的問題來看，「相癒」已經有很好的商業模式，應該嘗試往更大的方向去發展，例如解決語言問題、推向海外市場，從遊戲療癒再增加較多的營運模組，再擴大發展。例如能夠導入AI 技術，「診斷」使用者的情緒，給予更多互動或是專業資源，將讓這個創業的成功機率更大。