建築師林大鈞 永續思維打造綠建築

英國註冊建築師（ARB）及英國皇家 建築師學會特許會員及馥大建築設計事務所（英國）主創建築師林大鈞擁有30多年專業資歷，除了建築專業資格外，還擁有可持續性發展建築設計／英國建築研究院（BREEAM AP）、歷史與文化保護建築／英國皇家建築師學會（CR）及特許建造師／英國皇家特許建造學會（MCIOB）認證及專業會員資格。

30年專業經驗 不斷創新

上述的認證資格及會員，充實了林大鈞在建築專業領域的職業生涯，30多年來的建築專業學習及經驗主要於日本 、英國、歐洲、中東及其他亞洲地區，曾參與眾多建案獲獎、地標性建築和城市規畫項目。

林大鈞參與的作品類型廣泛，包含城市綜合體、住宅、商業、體育、文化、交通、教育建築和綜合規畫類等項目，具有豐富的建築設計、規畫及項目管理經驗。

林大鈞的建築教育初始於日本，畢業後師事於東京的黑川紀章建築設計事務所，期間參與於中國、日本等多樣文化類型公共建築設計及城市規畫項目，如深圳市新都心公共中心軸規畫，國立新美術等項目，此期間他關注於建築形態的研究及城市規畫等議題。

赴英國進修後，林大鈞先後任職於波菲裏奧斯事務所（Porphyrios Associates）、福斯特事務所（Foster and Partners）和札哈哈蒂建築師事務所（Zaha Hadid Architects）。

在此期間，林大鈞個人參與的建築項目類型廣泛，包含從前期競圖、方案設計至施工階段的經驗。除了建築設計等協調性範圍，工作上的挑戰是解決施工技術上的問題、探討建築的可建性，讓建築物的完成結果最後達到初始設計的成效。

談到參與過印象深刻的項目，林大鈞表示，曾參與過兩次奧運 會相關的建築設計，一次是2012年倫敦奧運，當時參加英國溫布利球場（Wembley Stadium）的項目，此球場擁有可活動的蓋頂，容納9萬個座位；另一項經驗則是2008年的北京奧運，參與的部分是北京首都國際機場第三航站樓的新建項目，當時是奧運會最大工程，該機場是全世界最大客機A380可以起降的最大新型機場。

結合數據 落實減碳理念

林大鈞表示，這類型的項目，為了滿足不同的建築活動及設計需求，有不同的建築規範要求。需要跟團隊有很密切的溝通，才能達成項目目標。更必須要有全面的建築經驗，才能掌握設計上的問題，參加的過程也特別感受到建築設計上，可持續性設計規畫的重要性。

林大鈞認為，因為有著日本、歐洲、中國等的經驗跟知識，對自己後來創立事務所有很大的幫助，可以在處理項目問題上有很好的反饋，而事務所本身的建築理念，也秉持著接受挑戰，不斷創新的工作精神，無論大到機場項目或是小至設計一個藝術品，自己跟團隊都是以最敬業的專業精神為客戶提供最佳的設計及負責的態度。

他相信，最好的項目來自於結合所有建築物需要表達的元素及特色；建築設計理念著重於「環境」和「文化」的永續發展。致力於使用科學數據來打造綠建築，透過節能減碳理念，融合尊重文化遺產的可持續變化策略，以創新的思維研究發展及積極推動節能建築的設計方案。

至於下一步目標，林大鈞表示，因為自己所學的經驗都在海外，直到前幾年才回到台灣，所以特別希望可以在自己出生的地方，貢獻出自己的專業知識，以自己過去學的知識基礎及累積經驗，去探索台灣的新課題，希望下一步可以在台灣參與到可體現國際標準的建築設計案。