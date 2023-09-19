推動台灣瀕危「熊鷹」保育 學者傳授仿真羽毛新工藝

台灣屏東三地門鄉青葉部落長者參與仿真羽毛工作坊，繪製仿真羽毛。（記者劉星君／攝影）

瀕臨絕種一級保育類熊鷹是台灣體型最大日行性猛禽，熊鷹獨特三角斑紋有著排灣族、魯凱族百步蛇傳說故事，熊鷹羽毛更是身分象徵，僅部落當家領袖可配戴，但熊鷹面臨棲地流失、盜獵買賣等威脅，屏科大野生動物保育研究所等單位，推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」5年，即日起在屏東林業小棧展出，宣導部落文化和熊鷹保育。

屏科大野保所教授孫元勳與仿真羽毛研發者工藝師鍾金男，從2018年起為保護熊鷹生態兼顧排灣、魯凱族歷史文化，透過林業署屏東分署支持，推動「熊鷹仿真羽毛繪製工作坊」，這次首度展出仿真熊鷹羽飾、仿真熊鷹羽扇與仿真熊鷹萊冠33件作品。

孫元勳說，熊鷹是台灣唯一可抓獼猴猛禽，排灣族、魯凱族傳說，領袖死後化成百步蛇，再由百步蛇蛻變熊鷹守護部落；熊鷹仿真羽毛僅領袖可配戴，5年來走訪高屏東20餘個部落、300人次參與，向部落領袖和貴族傳授仿羽繪製技巧。

孫元勳說，1根熊鷹羽毛黑市價格台幣上萬元，希望減少非法盜獵，雖是仿真羽毛，仍依循部落約制不得隨意配戴，魯凱族近半傳統領袖接受，排灣族接受度也達4成。

魯凱民族議會主席杜正吉說，排灣族、魯凱族需使用熊鷹羽毛約萬人，熊鷹羽毛市場很貴、不易買到，但製作仿真羽毛技術在部落產生影響、後續如何推行，仍需深入調查，更需部落認同。