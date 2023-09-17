用排灣家屋概念治校 台原住民校長曾昱山獲領導卓越獎

台灣屏東縣三地門鄉青山國小校長曾昱山，榮獲教育部頒發今年度校長領導卓越獎。（記者劉星君／攝影）

台灣屏東縣三地門鄉青山國小是一所不到百人的部落型國小，校長曾昱山今年47歲，從事教職24年，當年是體保公費生，專長三級跳遠，錄取屏東師範學校體育系，他深知閱讀力量，7年前首次派任校長到青山國小，近年接連帶領學校獲閱讀磐石學校、教育部 本土教育貢獻獎團體獎，今年再獲教育部頒發校長領導卓越獎，他勉勵學生，「不到終點不輕易放棄」。

曾昱山的母親是魯凱族，父親是排灣族，他從小在屏東市求學。青山國小以排灣族學生為主，他說，以排灣族家屋概念帶領學校，校園處處有學習場域，以青山壯闊、扎根溯源、同心協力、跨越CAVAK（青山部落名稱）四大主軸經營學校。

青山國小校門口前有6顆大型琉璃珠，曾昱山跟學生說，「你們就是第七顆琉璃珠」，數字七象徵完美，學校就像陶壺孕育母體，帶領學生從校園環境認識文化。

曾昱山說，將文化融入課程，讓學生從山水間汲取智慧，成為終身學習者，重視民族文化、跨領域，文化課程融入探索、閱讀、科學創意等，培養學生美感情懷、邏輯思考、創造與解決問題能力，增強自信心。

「沒有到終點前不要放棄」，曾昱山勉勵學生，「不要忘記持續閱讀」。屏縣府教育處長楊英雪說，期待校長夥伴以創新理念推動教育發展，讓孩子多元成長。