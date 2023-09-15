我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

76歲台灣銀行員熱愛攝影 退休18年用鏡頭捕捉家鄉之美

記者／胡蓬生
頭份市民林桔春熱愛鄉土攝影，退休後投注心力拍照，十多年來為地方留下許多珍貴畫面。（記者胡蓬生／攝影）
頭份市民林桔春熱愛鄉土攝影，退休後投注心力拍照，十多年來為地方留下許多珍貴畫面。（記者胡蓬生／攝影）

苗栗縣永和山水庫前年因百年乾旱幾乎見底，沉沒庫底的「永安橋」重見天日，熱愛鄉土攝影的頭份市民林桔春發掘並拍下「奇景」分享臉書，頓時吸引人潮一探究竟；76歲的林桔春熱愛攝影，退休後幾乎天天騎車、帶相機在中港溪域隨興取景，樂此不疲，為地方留下無數珍貴的鄉土美景。

「永和山水庫各角落幾乎被我踏遍了！」林桔春長期在水庫周邊取景，從水庫滿水位到前年庫底乾涸的奇特場景都有，目前他還擔任頭份永貞宮的專屬攝影，也常為社區活動義務拍照。

林桔春說，自己從高中就對攝影有興趣，早年跟照相館租相機拍照，35歲時分期付款買了人生第1台相機，58歲時從銀行退休，才投注所有心力四處拍照，尤其喜歡拍有文史、自然風格的照片。

「只要天氣好，每天清晨7點半就騎車帶相機出門。」林桔春說，他喜歡輕鬆地在中港溪地區取景，拍過頭份後花園「地湧金蓮」、農村牛耕等罕見場景，照片也會放上臉書和大家分享喜悅。

林桔春說，拍照純粹是興趣，也從不參加比賽，感覺不會有壓力；他拍照也講求「原汁原味」，運用角度、高度變化取景，不用後製改變效果，每天保持開朗心情拍照，也賺到健康。

退休 臉書

上一則

嗡路

下一則

以圓滾滾風格聞名 哥倫比亞藝術家費南度包蒂羅逝世

延伸閱讀

機身變輕、1鍵觸動9功能 iPhone 15系列2大改版一次看

機身變輕、1鍵觸動9功能 iPhone 15系列2大改版一次看
開價1.07億 柯隆尼想賣義國湖邊別墅

開價1.07億 柯隆尼想賣義國湖邊別墅
GoPro被獅子撿走 牠叼相機「沉迷自拍」 罕見視角曝光

GoPro被獅子撿走 牠叼相機「沉迷自拍」 罕見視角曝光
超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

熱門新聞

戶籍謄本

2023-09-10 02:00

我的太極拳之路

2023-09-13 02:00
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（上）

2023-09-09 02:02
黛安∕圖

夢幻婚禮之後（下）

2023-09-10 02:02
倩華∕圖

初老的華麗轉身

2023-09-12 02:02
電影《浮雲遊子》的男女主角：王戎和仙杜娜。（邱瀟君．圖片提供）

浮雲遊子（上）

2023-09-13 02:02

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點