高雄銀行首位女性董事長 鄭美玲深耕在地金融

高雄銀行董事長鄭美玲。 （圖：高雄銀行提供)

董事長懸缺一年多的高雄銀行，今年5月底改選、迎來史上首位女性董事長，由第一銀行前總經理鄭美玲出任，鄭美玲過去在一銀服務超過40年，從一家總資產逾4兆元的銀行，轉戰資產規模不到一銀十分之一的高雄銀，鄭美玲以她豐富的銀行經驗與女性領導者的敏感細心，要為高雄銀找出不同利基業務，站穩在地更要延伸多元業務，進一步提升績效。

深入管理 提升績效

鄭美玲過去在一銀從基層行員做起，台大商學系畢業的她，在一銀歷練過許多不同領域的職務，練就她銀行各業務的專業與升任總經理深入管理的功力。她相當重視團隊合作的重要性，不論是在太平時期的順境，還是在碰到企金踩雷、金融風暴的逆境，鄭美玲認為，所有工作都是由經營團隊協力完成，不是她或任何個人單獨可支撐，而她也可以在不同的事件或危機中，看到參與同仁的潛力與長處。

對工作拚勁有目共睹，鄭美玲在公股金融圈更咸認她是「拚命三娘」的代表，因此當她之前擔任一銀總經理竟然一度調往其他子公司時，不論行內或是公股金融圈都為她相當抱不平，所幸後來沒多久她官復原職，一銀也在她擔任總經理時期獲利績效屢創新高，去年一銀獲利突破200億元，寫下新里程碑，去年8月才自一銀退休 的鄭美玲也參與大半。

儘管鄭美玲戮力從公、投注相當心力在銀行經營，但是每到周末假期，她就回歸家庭，轉身成為標準的「家庭主婦」。

拚命三娘 擘劃藍圖

鄭美玲長期習慣在周末親自在住家附近的市場買菜，再下廚料理，也不時回娘家探望高齡九旬的父母親，時間許可也為父母洗手作羹湯，共享天倫之樂。

這個習慣，對鄭美玲來說，已經是生活的一部分，即使現在因為擔任高雄銀行董事長，住在高雄，但鄭美玲還是保持周末回家買菜下廚孝親的習慣。

鄭美玲說，她去年底擔任中山大學國際金融研究學院國際資產管理研究所所長，搬到高雄租屋居住，但是家人都還住在台北，5月底她上任高雄銀董事長，原來的住處不變，雖然工作更為忙碌，但是她還是每周五晚上搭高鐵回台北，享受周六上市場買菜、做菜與父母家人相聚的快樂時光，周日晚上再搭高鐵下高雄，準備周一上班。

雖然她的先生已經退休，但鄭美玲不想勉強家人陪她搬到高雄，畢竟大家的生活圈、朋友圈都在台北，所以她平常獨居高雄、努力工作，假日靠高鐵南北穿梭，自嘲每個周末回台北家裡當「台傭」，但她樂此不疲。

現在鄭美玲領導高雄銀，不僅是高雄銀首位女性董座，又與總經理徐翠梅兩人複製過去一銀「雙女將」的領導搭檔，鄭美玲認為，高雄銀雖然規模較小，但做為高雄市的在地銀行，配合政策與廣布據點，在大高雄根基穩固，北部則可以透過法人金融業務再做延伸，不論是企業金流、外匯乃至企業主與員工的理財、財富管理業務等，都是可再深耕的方向，最近高雄銀配合高市府新推出「雄易居」貸款 專案，幫助高雄人在地買屋成家，未來高雄銀還可以有更多的發揮。