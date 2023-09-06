穩匯率抗通膨 楊金龍第四度奪A級央行總裁

央行總裁楊金龍。（本報系資料庫）

環球金融雜誌（Global Finance）日前公布2023年全球國家央行 總裁評比，台灣央行總裁楊金龍在2019、2020、2022年奪下最高榮耀的「A」級後，今年再度奪下第四A。

不過，先進國家央行像是美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）、人民銀行行長潘功勝等，均未被列入A級總裁行列，其中潘功勝因剛接任行長未滿一年，不會有評比成績，通常會顯示為「too early to say」（言之過早）。

根據Global Finance發布的資料，今年在評比中拿到最高A+評級的央行總裁共三位，包括：印度Shri Shaktikanta Das（達斯）、瑞士Thomas J. Jordan（尤丹）、越南 Nguyen Thi Hong（阮氏紅）。

此外，拿下A級評價的央行總裁共八位，除台灣央行總裁楊金龍外，還包括巴西Roberto Campos Neto（坎波斯內托）、以色列 Amir Yaron（亞隆）、模里西斯Harvesh Kumar Seegolam（希格拉姆）、紐西蘭Adrian Orr（歐爾）、巴拉圭Jose Cantero Sienra（康特羅）、秘魯Julio Velarde（貝拉德）、烏拉圭Diego Labat（拉巴特）。

獲得A-的共有十位央行總裁，包括：哥倫比亞、多米尼加共和國、冰島、印尼、墨西哥、摩洛哥、挪威、南非、南韓和斯里蘭卡 央行總裁。

Global Finance自1994年起，每年都會固定發布全球央行總裁評比結果，對歐盟、東加勒比、中非、中東歐等101個主要國家、地區和地區的央行總裁進行評級，主要衡量一國央行總裁在通貨膨脹控制、經濟增長目標、貨幣穩定性和利率管理等方面的成功程度，評比結果介於「A」至「F」，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。