軟體大廠叡揚資訊 雲端軟實力走向國際

叡揚董事長張培鏞。（記者林澔一／攝影）

雲端 資訊服務熱度逐年攀升，軟體大廠叡揚資訊成立至今已超過36年，憑藉多年來的創新研發布局，除見證台灣軟體產業從萌芽奮鬥至今的成長，也提供科技產業提升競爭力時不可少的軟體基礎，協助國內業者邁向數位轉型與智慧經濟；此外，叡揚還將自有雲端產品行銷至日本、中國大陸、澳洲、南非及泰國等地，讓台灣軟體實力走向國際，成功發光、發熱。

叡揚董事長張培鏞指出，叡揚成立於1987年，當年他才30多歲，與幾位年輕的創業夥伴創立公司，當時大家發現市場上很多軟體公司都將軟體與硬體綁定，作為套裝商品一起推薦給客戶；但他認為，若想把軟體做好，就應該專心做軟體，不應該為賺錢而分心做硬體，因此叡揚決定堅持不做硬體，從創立至今都是100%的軟體服務商。

張培鏞表示，團隊從買硬體送軟體的年代開始，堅持朝多元化發展，走到如今導入人工智慧（AI ）技術，提供應用軟體方案給客戶，助其以雲端化、數位轉型達成永續經營思維及企業轉型，在這段過程中，最重要的就是「從內部做起的貫徹始終」，裡外都落實做到最好，才可以讓品質永續。

創新研發 組建內部團隊

根據統計數據顯示，台灣為全球遭受駭客攻擊最多的國家之一，光是短短一周時間，平均就會出現逾3000次網路攻擊，影響供應鏈作業。隨著AI應用愈來愈普及，假訊息的傳播範圍擴大，更出現有心人透過假影音、假訊息，混淆大眾辨別真實和虛假的認知界線，造成混亂。

張培鏞表示，叡揚作為最早投身資服領域的廠商，早在2009年就已開始在做雲端服務，並於2013年開始做AI的應用，但市場對雲端資安 疑慮卻未明顯緩解，直至2015年都還有供應鏈來問資安問題。

張培鏞指出，當初叡揚成立時，因為他曾任職於台北榮總，專門研究開發像是門診系統住院系統的「大型開發系統」，所以團隊以自身最擅長的大型開發系統開始著手，從國外引進提升系統效能、穩定性，以及開發應用系統所需的生產力工具，從代理產品開始做起。

張培鏞說，20多年前，接到客戶反映希望協助開發「公文管理系統」，才開始將內部專攻研發創新的團隊組建起來，不過一開始大多都是專案類型，因此起初為開發客戶所需的全新領域時，都是由叡揚出動人力以及技術，替客戶開發所需的專業軟體。

早年因為叡揚開發經驗較少、開發出的成果較簡便，常常遭到客戶要求修改，也造成團隊很大負擔，在累積多年研發經驗後，終於打造出產品口碑及優良品質，成功開發出多款應用軟體。

需求看旺 強攻資服商機

而2000年網路發生泡沫化，市場愈來愈重視文件知識管理，也助長軟體系統的需求跟著飆升，叡揚乘勢研發出多項產品，成功搶占龐大資服商機。

不過，好景不常，2008年爆發金融海嘯，全球景氣陷入困境，叡揚也受到不小衝擊。張培鏞強調，他仍然看好軟體市場發展前景，不讓員工被外界金融風暴影響，還啟動多項員工成長計畫，讓員工與公司共同提升競爭力，終於度過困境。

叡揚撐過金融風暴後，並在2010年搶先布局「企業上雲」市場，很多業者大多是到2017年才開始布局，雖然台灣比美國慢很多，但叡揚的提早布局，也替公司爭取不小的市占率。2022年俄烏戰爭爆發，全球市場對「上雲」的重要性更有所體會，叡揚也透過符合資安認證SGS、27001的標準化的資服產品，成功入手大筆訂單。

展望未來，張培鏞強調，從數位部正式啟動開始，台灣資服市場將持續擴大發展，隨著政府提議將採購法重新定義，未來資訊發展更有望從經常門轉至資本門，而叡揚透過持續研發投入、組織重視人才培訓、市場洞察力、慎選合作夥伴、強化自身品牌等方式，落實企業文化，將持續帶領團隊朝成功的方向邁進。