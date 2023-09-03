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從黑手當到博士校長 許永昌獲領導卓越獎

記者趙宥寧／台北即時報導
斗六家商校長許永昌從黑手學徒成為博士校長，獲頒校長領導卓越獎。（圖：教育部提供）
斗六家商校長許永昌從黑手學徒成為博士校長，獲頒校長領導卓越獎。（圖：教育部提供）

教育部日前公布校長領導卓越獎名單，斗六家商校長許永昌在國中畢業後，到機械工廠當學徒二年，從「黑手學徒」，搖身成為「博士校長」，且擔任校長後以自身經驗使學生成為技藝競賽常勝軍，成為獎項的亮點。

今年共有63位校長獲各界舉薦參加複選，共20位校長獲獎，其中斗六家商校長許永昌的經歷備受矚目。自幼在單親家庭長大的許永昌，國中畢業曾經中斷學業兩年，到機械工廠當學徒，根據許永昌以往受訪的內容，他經常向廠內的資深師傅們提問，甚至問到師傅認為他已經學會技能，請他不要再問了。

就因這種「求知若渴」的態度，不少人就鼓勵許永昌應回學校唸書。於是他放下手中的機具，報考三重商工進修推廣部模具科，下班後從工作地點新莊搭著公車到三重上課；後來保送台師大工業教育系，從黑手學徒成為博士校長，擔任校長後以自身經驗，帶領老師一起努力，使學生成為技藝競賽常勝軍。

另外獲獎的校長還包括南新國小校長莊政道，他四處奔走募資，在全校師生和家長努力下，成功設置「水牛城堡特色遊戲場」，讓學生在設計完善的遊戲場中開心學習，成功帶領師生，翻轉東石國小和南新國小兩所百年老校。

教育部

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